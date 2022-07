Noch Karten verfügbar: Warum bei St. Paulis Pokalspiel eine Minuskulisse droht

Wer aktuell ins niederrheinische Straelen telefoniert, der merkt erstens: Da ist was los. Und zweitens: Das ist nicht immer so. Los ist überhaupt das Stichwort, ein solches ist der SV Straelen für den FC St. Pauli, und zwar das in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Eben jene steigt am Samstag. Um 13 Uhr in Duisburg, weil die Straelener Spielstätte zu klein und von Baustellen umzingelt ist. Also: Duisburg. Wo 31.500 Menschen in die Schauinsland-Reisen-Arena passen, aber längst nicht so viele kommen werden.

SV Straelen hofft im DFB-Pokal gegen St. Pauli auf 8000 Fans

Weil keine Fans in die Duisburger Kurve dürfen und der SV Straelen selbst als amtierender Niederrhein-Pokal-Sieger kein Zuschauermagnet ist.

Bisher sind nach Vereinsangaben und Stand Dienstagnachmittag gut 5300 Karten verkauft, etwa 2200 an Gästefans. Ein bisschen Zeit bleibt noch für die Marke der Hoffnung: Die liegt bei 8000 Fans.