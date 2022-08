Neues Zeichen! St. Pauli tauscht die Regenbogen-Flagge aus

Der FC St. Pauli engagiert sich ohnehin für die Rechte der LGBTQI*-Community, mehr auch als andere Klubs im deutschen Profi-Fußball. Zur Pride-Week setzt der Verein ein weiteres, neues Zeichen.

Nämlich in Textilform. Die Regenbogenflagge, die seit gut zwölf Jahren neben einer mit Wappen und einer Totenkopffahne über der Südtribüne weht, wird ausgetauscht.

Der FC St. Pauli ist bei der CSD-Parade am Samstag mit eigenem Block vertreten

Künftig ist dort die sogenannte Progress-Flagge zu sehen, die „für eine besonders fortschrittliche und inklusive LGBTQI*-Bewegung steht und zudem den Kampf gegen Transfeindlichkeit symbolisiert“, teilte der Verein mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-St. Paulianer Senger erklärt den nächsten Gegner: „In Lautern gibt es nur den FCK“

Zudem ruft der FC St. Pauli zur Teilnahme an der CSD-Parade am Samstag auf. „Wir haben noch einen langen Weg vor uns, was gleiche Rechte für alle Menschen betrifft“, hieß es. Wie in der Vergangenheit werde es einen von aktiven Fans organisierten Block bei der Parade geben.