Vertrag läuft aus: Zukunfts-Entscheidung über Dzwigala bei St. Pauli gefallen

Der FC St. Pauli macht den nächsten Schritt in der Kaderplanung für die kommende Saison. Es ist kein spektakulärer, aber dennoch ein wichtiges Puzzleteil im Defensivbereich. Nach MOPO-Informationen wird der Kiezklub den auslaufenden Kontrakt mit Defensiv-Allrounder Adam Dzwigala verlängern. Kein Mann für die Startelf, aber einer für alle Fälle.

Mit seinem Tor beim 2:0-Sieg im Saisonfinale gegen Fortuna Düsseldorf hatte Dzwigala noch einmal Werbung in eigener Sache gemacht, war wie so oft eingewechselt worden, zum 14. Mal in der abgelaufenen Saison. Siebenmal stand er in der Startelf, erzielte insgesamt zwei Tore.

FC St. Pauli: Adam Dzwigala bekommt einen neuen Vertrag

Ergänzungsspieler. Das Etikett ist nicht gerade schmeichelhaft, aber auch eine solche Rolle ist in einem Kader wichtig. Trainer Timo Schultz hat immer wieder den Wert des 26-Jährigen für das Team gelobt, dessen solide Auftritte, Zuverlässigkeit, Professionalität und den Charakter eines Teamplayers, der eigene Interessen hintanstellt.

St. Pauli dürfte Dzwigala, der sich in Hamburg und beim Verein sehr wohl fühlt, nach Stand der Dinge als Innenverteidiger Nummer vier und Rechtsverteidiger Nummer drei einplanen. In der Defensiv-Zentrale ordnet er sich hinter Jakov Medic, dem noch zu verpflichtenden neuen hochkarätigen Innenverteidiger – vieles deutet auf den Mainzer David Nemeth hin – und Marcel Beifus ein.

Dzwigala als Back-up bei St. Pauli – David Nemeth soll aus Mainz kommen

Im Ranking der Rechtsverteidiger werden der zur kommenden Saison verpflichtete Grieche Manolis Saliakas und Luca Zander vor Dzwigala stehen.

Dzwigala war im Dezember 2020 vom Kiezklub aufgrund höchster Personalnot in der Defensive als vereinsloser Profi ablösefrei und für ein bescheidenes Salär verpflichtet worden. Auch sein neuer Kontrakt dürfte sich finanziell in angesichts seiner Rolle angemessenen Regionen bewegen. Es ist davon auszugehen, dass die Vertragsverlängerung spätestens zum Trainingsstart am 11. Juni offiziell ist.