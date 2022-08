Nächster St. Pauli-Rückschlag: Verteidiger fällt lange aus

Die Niederlage in Kaiserslautern war schon schlimm genug, doch der FC St. Pauli hat auf dem Betzenberg nicht nur drei Punkte verloren, sondern auch noch Adam Dzwigala – und das für längere Zeit.

Der Defensivallrounder hat sich beim 1:2 gegen den Aufsteiger eine gravierende Verletzung im Sprunggelenk zugezogen und wird mehrere Wochen fehlen. Das teilte der Kiezklub am späten Dienstagnachmittag nach eingehenden ärztlichen Untersuchungen mit.

St. Pauli muss wochenlang auf Dzwigala verzichten

Besonders bitter: Der 26-Jährige, der erst in der 79. Minute in die Partie gekommen war, hat sich nach Vereinsangaben direkt nach seiner Einwechslung verletzt. Dabei soll es sich um einen Bänderriss handeln.

Dzwigala hatte in den ersten beiden Saisonspielen gegen Nürnberg (3:2) und Hannover (2:2) jeweils 90 Minuten in der Innenverteidigung gespielt, in Kaiserslautern dann zunächst auf der Bank gesessen, bevor er spät für Betim Fazliji eingewechselt worden war, der sein Startelf-Debüt im Trikot der Kiezkicker gegeben hatte.

Der lange Ausfall von Dzwigala verlängert den bestehenden personellen Engpass in der Innenverteidigung. Immerhin ist der lange verletzte Neuzugang David Nemeth wieder fit und könnte beim Heimspiel gegen Magdeburg am Sonntag erstmals im Kader stehen.