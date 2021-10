Die ostfriesische Frohnatur Timo Schultz taugt so gar nicht als Botschafter des Armageddon. Aber wenn St. Paulis Trainer sagt, er habe schlechte Nachrichten, dann muss man tatsächlich Unschönes befürchten.

So geschehen am Donnerstag, als der 44-Jährige ein Update zum Personalstand gab und mit einer ganz bitteren Nachricht einstieg: Nach Serkan Dursun (Kreuzbandriss) und Hugo Teixeira (Meniskus) hat sich auch Jannes Wieckhoff schwer am Knie verletzt. „Wir müssen abwarten, was die genaue Diagnose angeht“, erklärte Schultz, der aber schon ankündigte, dass auch Wieckhoff „auf unbestimmte Zeit“ fehlen werde.

Für St. Paulis Wieckhoff ist es der dritte herbe Rückschlag

Für den 21-Jährigen ist das schon der dritte herbe Rückschlag seiner noch jungen Karriere. In der vergangenen Saison hatte der von Schultz zu den Profis beorderte Rechtsverteidiger nach prima Saisonstart (unter anderem mit einem Tor gegen Heidenheim) wegen einer Fußblessur lange pausieren müssen. Zur Vorbereitung war er wieder fit, um sich beim Test in Hannover einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzuziehen.

Und jetzt also das Knie. Bei seinem Einsatz für die U23 gegen Weiche Flensburg (2:1) am vergangenen Wochenende traten die Beschwerden auf, Wieckhoff musste ausgewechselt werden. Es scheint, als wolle sein Körper ein gewichtiges Wort bei der Berufswahl mitreden. Bleibt zu wünschen, dass sich das große Talent nicht unterkriegen lässt.