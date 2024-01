Nach zwei Mini-Einheiten: Ahlstrand vor Blitz-Debüt für St. Pauli?

Er kam erst am Samstag in Hamburg an, nur zwei mehr oder minder regenerative Trainingseinheiten standen zwischen Punktspiel und Pokal-Halbfinale gegen Düsseldorf an. Und trotzdem könnte Erik Ahlstrand vorm Sprung ins kalte Wasser stehen.

„Fakt ist, dass wir Erik geholt haben, damit er uns sofort weiterhilft und nicht, damit wir ihn drei oder vier Wochen aufbauen und dann in der Rückrunde irgendwann bringen”, unterstrich Fabian Hürzeler. Der Coach erwägt offenbar, den 22-jährigen Neuzugang für den Kader zu nominieren. Nach dem Training am Montag wollte er die Entscheidung treffen.

Ahlstrand sei ein Spieler, der sehr jung sei und eine Menge Potenzial habe, „und das ist auch das, wofür der FC St. Pauli steht. Ich glaube nicht, dass wir fertige Stars holen, sondern dass wir junge Spieler holen, und da passt Erik gut ins Bild”. Dementsprechend wolle man dem frisch verpflichteten Offensivmann schnell Spielpraxis geben. „Denn nur so entwickeln sich die jungen Spieler.”