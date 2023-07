Nach Überfall auf St. Pauli-Fans: Wird beim HSV-Spiel in Glasgow die Beute gezeigt?

Was hat St. Pauli mit dem Testspiel des HSV am Samstag bei den Glasgow Rangers zu tun? Eigentlich nichts. Und Fans der Braun-Weißen wollen damit auch gar nichts zu tun haben, schließlich sind beide Vereine Erzrivalen des Kiezklubs, der mit Celtic Glasgow verbandelt ist. Wäre da nicht der Überfall, der sich kürzlich in Schottland ereignet hat …

Nach dem Testspiel des FC St. Pauli in Dunfermline am 23. Juni hatte eine Gruppe von Rangers-Anhängern St. Pauli-Fans auf dem Rückweg vom Stadion gewalttätig angegriffen und dabei Fan-Utensilien geraubt: eine Zaunfahne des Fanklubs „Ölene Kadar St. Pauli“ und drei Schals. Noch in der Nacht hatten die Täter ein Foto mit der Beute vor dem Ibrox Stadium der Rangers gepostet. Szenetypisch hielten sie Fahne und Schals auf den Kopf gedreht.

Zeigen die Rangers-Fans die St. Pauli-Utensilien gegen den HSV?

Es ist in der Ultra-Szene üblich, erbeutete Fan-Textilien zeitnah in der eigenen Kurve zu präsentieren, am liebsten bei einem Spiel gegen den Verein der überfallenen Fans. Das geht in diesem Fall nicht, aber es liegt nahe, dass die besagte Rangers-Fangruppe das Spiel gegen den HSV nutzt, um vor den eigenen und den befreundeten Fans der Gäste die Trophäen auszustellen.