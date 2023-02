Nach über fünf Jahren: St. Paulis Co-Trainer kehrt als Rostock-Coach zurück

Am Sonntag stehen sich zwei ehemalige Co-Trainer von St. Pauli in ihrem ersten Chef-Duell gegenüber. Während Fabian Hürzeler in der Winterpause Timo Schultz beerbte, ist die Rückkehr von Patrick Glöckner ans Millerntor ein längerer Weg.

2017 arbeitete der heute 46-Jährige als Assistent von Olaf Janßen beim Kiezklub, der das Duo im Dezember entließ. Glöckner folgte Janßen zu Viktoria Köln, wo er im Sommer 2018 zum Cheftrainer wurde.

Über Köln, Chemnitz und Mannheim fand Patrick Glöckner zu Hansa Rostock

Chemnitz und Mannheim waren weitere Stationen des gebürtigen Bonners, ehe er Hansa Rostock im November 2022 von seinem Konzept überzeugte und die Nachfolge von Jens Härtel antrat.

Unter seiner Regie hat Hansa in sechs Spielen sieben Punkte gesammelt, wobei die drei Niederlagen allesamt gegen Spitzenteams (Heidenheim, HSV, Darmstadt) erfolgten. Auch im Abstiegskampf setzt Glöckner im Prinzip auf Ballbesitz-Fußball, schwört aber auch auf eine starke Defensive. „Über weite Strecken haben wir vieles richtig gemacht“, bilanzierte der Coach nach dem jüngsten 0:1 gegen Darmstadt.