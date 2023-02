Nach Rassismus-Skandal: St. Pauli-Duo will gegen Magdeburg Taten folgen lassen

Es waren unsägliche Bilder, die sich einem nach St. Paulis Heimspiel gegen den Kaiserslautern in den sozialen Medien boten. Die beiden St. Pauli-Profis Oladapo Afolayan und Maurides Roque Junior wurden harsch beleidigt, viele Kommentare waren rassistisch.

In der Folge wurde den beiden Offensivspielern viel Solidarität zuteil. Der FCK bat umgehend nach Bekanntwerden der Vorfälle um Entschuldigung, am Mittwoch prangte ein großes Plakat der Ultras mit der Aufschrift „Say No To Racism! YNWA, Maurides + Dapo“ am Trainingsgelände an der Kollaustraße. „Wir haben mit den Spielern geredet und ihnen unsere Unterstützung zugesagt“, erklärte zudem Cheftrainer Fabian Hürzeler.

Afolayan und Maurides äußerten sich nicht zum Vorfall

Und die beiden Betroffenen? Möchten lieber Taten statt Worte sprechen lassen. Öffentliche Äußerungen der beiden Spieler gab es unter der Woche nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Kult-Trainer Klopp schwärmt: „St. Pauli ist ein großartiger Verein“

Stattdessen soll mit einem überzeugenden Auftritt gegen Magdeburg die wohl bestmögliche Antwort auf dem Platz gegeben werden.