Kult-Trainer Klopp schwärmt: „St. Pauli ist ein großartiger Verein“

Fabian Hürzeler hat vor gar nicht allzu langer Zeit nach einem Besuch beim FC Liverpool mal Folgendes über ihn gesagt: „Wenn Jürgen Klopp den Raum betritt, spürst du sofort seine Aura. Du merkst schnell, warum Klopp Klopp ist und er so einen Erfolg hat.“ Besagter Coach der „Reds“ hat sich zwar längst im obersten Regal etabliert, aber durchaus eine St. Pauli-Affinität, wie er in der neuesten Folge des „Ball You Need Is Love“-Podcasts von Arnd Zeigler verriet.

Es gibt offensichtlich so einige Kapitel seiner Laufbahn, in denen der Kiezklub eine prägende Rolle gespielt hat. Zum Beispiel bei einer Begegnung mit seinesgleichen, als Klopp noch selbst aktiver Profi bei Mainz gewesen ist. „Bernd Hollerbach vom FC St. Pauli hat mir mal einen saftigen Pferdekuss verpasst“, erzählte er. „Ein Jahr später habe ich ihn dann weggefegt. Und das hat sich für einen Moment echt gut angefühlt.“

Klopp erinnert sich an „spezielle“ Umkleiden bei St. Pauli

Was man offenbar nicht behaupten konnte von Momenten am alten Millerntor, wenn ein Spieler vorm Anpfiff noch mal dringend fürs große Geschäft auf die Keramik musste. Die Umkleidekabinen wären „sehr speziell“ gewesen, erinnerte sich Klopp: „Die einzige Toilette im bezahlten Fußball, wo du Unterschenkel und Kopf sehen konntest, wenn einer kackt.“

Unterm Strich konnte aber auch das das Gesamturteil von Klopp über die Braun-Weißen nicht negativ beeinflussen. Der 55-Jährige befand: „Der FC St. Pauli ist ein großartiger Verein.“