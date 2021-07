Allesamt schwärmten sie bei St. Pauli am Sonntag von der Rückkehr der Fans ans Millerntor und genossen die Unterstützung von den Rängen beim 3:0 gegen Kiel. Am kommenden Wochenende geht’s für die Kiezkicker zum ersten Auswärtsspiel der Saison ins Erzgebirge nach Aue. Und seit Dienstag steht fest: Erstmals seit dem 8. März 2020 dürfen wieder St. Pauli-Fans bei einem Auswärtsspiel dabei sein!

Was sich in den vergangenen Tagen ob der niedrigen Inzidenz in der sächsischen Stadt abzeichnete, bestätigte Klub-Pressesprecher Peter Höhne auf MOPO-Nachfrage: 808 St. Pauli-Fans werden beim Gastspiel in Aue dabei sein dürfen. Letztmals waren Anhänger:innen des Kiezklubs beim Spiel in Sandhausen am 8. März 2020 dabei gewesen.

FC St. Pauli darf Fans zum Auswärtsspiel nach Aue mitnehmen

Für einen Besuch im Erzgebirgsstadion gelten die üblichen GGG-Regeln: Wer geimpft ist oder genesen oder wer ein negatives Testergebnis vorweisen kann, der darf der Partie bei den „Veilchen“ beiwohnen. Tickets soll es ab Mittwoch um 9 Uhr im Ticket-Portal der Sachsen geben.

Ursprünglich waren Gäste-Fans von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) erst am dem 3. Spieltag vorgesehen gewesen. Final entscheiden aber die Vereine in Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsämtern nach Vorlage eines Hygienekonzeptes darüber. Auf dieser Grundlage ist die Entscheidung für St. Paulis Auswärtsspiel in Aue zustande gekommen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aue lag am Dienstag im Erzgebirgskreis laut Robert-Koch-Institut bei 3,0.