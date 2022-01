St. Paulis Niederlage im Stadtderby gegen den HSV hat auch tabellarische Auswirkungen: Durch die Null-Punkte-Partie der Braun-Weißen konnte Darmstadt 98 am Samstag mit einem 2:0-Sieg in Ingolstadt an der Mannschaft von Trainer Timo Schultz vorbeiziehen.

Die Führung für die Lilien erzielte Tim Skarke mit einem satten Schuss an den Pfosten, von wo aus die Kugel unhaltbar für Ex-St. Pauli-Keeper Dejan Stojanovic im Kasten einschlug (15.). Zu allem Überfluss musste Stojanovic, der seit Anfang des Jahres beim FCI unter Vertrag steht, zur Pause angeschlagen raus. Sein Vertreter Robert Jendrusch sah dann beim 2:0 der Gäste unglücklich aus, als er einen Schuss nach vorne abprallen ließ und Aaron Seydel problemlos einschieben konnte (82.).

Werder-Spektakel gegen Paderborn – Heidenheim nur 0:0

Darmstadt hat nun zwei Punkte Vorsprung vor St. Pauli und 39 Zähler angehäuft. Weiter auf Aufholjagd und unter Trainer Ole Werner nach fünf Spielen weiter ohne Punktverlust ist Bremen. Im Duell der Verfolger boten die Werderaner gegen den SC Paderborn, im Übrigen St. Paulis nächstem Gegner, ein Spektakel. Endstand in Ostwestfalen: 4:3 für Bremen, das nur noch zwei Punkte weniger als der Kiezklub hat. Das Siegtor erzielte Ömer Toprak (86.), nachdem zuvor unter anderem Felix Platte für Paderborn aus 40 Metern getroffen hatte (57.).

Auf drei Punkte an St. Pauli heranrücken konnte der 1. FC Heidenheim, weiter Tabellenfünfter, für den sogar noch mehr möglich gewesen wären. Das Team von Coach Frank Schmidt spielte in Rostock nur 0:0.