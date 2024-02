„Müssen vorbereitet sein“: St. Pauli zu Gast im wohl lautesten Stadion der Liga

Bislang hat sich Braun-Weiß komplett schadlos gehalten an diesem Ort, vom dem einige sagen, es sei der lauteste im deutschen Unterhaus. Dreimal gastierte der FC St. Pauli seit 2018 in der MDCC-Arena zu Magdeburg, dreimal gingen die Kiezkicker als Sieger vom Platz. Und trotzdem hat man Respekt vor der Stimmung im Stadion.

„Ich erwarte eine Atmosphäre, die laut und emotional ist, auf die wir definitiv vorbereitet sein müssen“, sagte Fabian Hürzeler schon eingangs der Pressekonferenz vor dem Match am Samstag. Dabei haben seine Schützlinge in der laufenden Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie durch derlei Begleiterscheinungen nicht aus der Bahn zu werfen sind.

Hürzeler über Magdeburg: „Die Jungs darauf vorbereiten“

66.113 Menschen waren beim 2:1 im Berliner Olympiastadion zugegen, vor zwei Wochen beim 2:1 in Düsseldorf hatten 52.000 Fans für eine ausverkaufte Hütte und einen Hexenkessel gesorgt. Am Samstag werden „nur“ um die 25.000 Leute am Start sein, trotzdem wird St. Pauli speziell eingestellt werden.

„Die Fan-Kultur ist überall anders, dementsprechend erwarten uns überall neue Atmosphären“, erläuterte Hürzeler. Man könne die Spieler natürlich generell darauf vorbereiten, „und es ist unser Anspruch, die Jungs darauf vorzubereiten, was sie in Magdeburg erwartet“. Mittlerweile hätten allerdings viele seiner Schützlinge dort schon gekickt und wüssten entsprechend um die Gegebenheiten.