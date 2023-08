Mitglieder-Boom! St. Pauli klettert weiter im deutschen Ranking

Der Mitglieder-Boom um den FC St. Pauli hält seit mehreren Jahren unvermindert an. Unlängst überschritt der Kiezklub die 37.000er-Marke.

Über 19.000 dieser Menschen sind in der Abteilung Fördernder Mitglieder (AFM) organisiert. Allein für die Ü50-Veranstaltung, die am 6. September am Trainingsgelände stattfinden wird, müssen über 7200 Einladungen verschickt werden.

St. Pauli verdoppelt Mitgliederzahl nahezu binnen neun Jahren

Die Entwicklung ist insofern besonders, als dass es gerade mal neun Jahre her ist, dass man sich am Millerntor über Mitglied Nummer 20.000 freuen konnte. Seit Januar 2014 hat sich die Zahl also fast verdoppelt – ein absolut bemerkenswertes Tempo.

Mit all diesen Zahlen hat sich der FC St. Pauli endgültig im oberen Drittel aller Erst- und Zweitligavereine etabliert. Im Ranking beider Ligen belegen die Hamburger bereits den 13. Platz, eingerahmt von Werder Bremen (ca. 45.000 Mitglieder) und Bayer Leverkusen (ca. 35.000 Mitglieder). Branchenprimus ist der FC Bayern mit über 300.000 Mitgliedern, Schlusslicht RB Leipzig hat keine 1000.