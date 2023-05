Mit zwei besonderen Details: Das ist St. Paulis neues Heimtrikot

Bereits am Sonntag wird der FC St. Pauli den ersten „Neuzugang“ auf dem Platz präsentieren: Das neue Heimtrikot für die Saison 2023/24 ist da und wird am Sonntag gegen den Karlsruher SC von den Profis eingeweiht.

In Sachen Design weist das Trikot vor allem zwei Besonderheiten auf. So ziert die ansonsten meist durchweg braune Brust diesmal ein leichter roter Farbverlauf, welcher an die für Hamburg typischen rotbraunen Backstein-Gemäuer erinnern soll.

Für die Saison 2023/24: FC St. Pauli präsentiert neues Heimtrikot

Außerdem umrahmen Vorder- und Rückseite des Trikots ein weißes Piping, womit ein Bezug zum Torbogen der Hammaburg hergestellt wird, welcher sich auch im Vereinslogo des Klubs wiederfindet.

Oladapo Afolayan posiert im neuen Heimtrikot. FC St. Pauli Oladapo Afolayan posiert im neuen Heimtrikot.

Und auch in Sachen Nachhaltigkeit erfülle man höchste Standards, versichert der Klub: Das aus 100 Prozent recycelten Fasern bestehende Trikot wurde fair in Europa hergestellt und bringe dennoch „sämtliche Performance-Eigenschaften mit sich: Leicht, reißfest und bester Feuchtigkeitstransport für eine schnelle Trocknung.“

Das Trikot ist ab sofort in den Fanshops und im Onlineshops für 74,95 Euro zu haben, die „Authentic“-Variante kostet 109,95 Euro.