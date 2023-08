Mit „Schnecke“ Kalla als Coach: St. Paulis Frauen schreiben Geschichte

St. Paulis Männer bestreiten am Samstag das 98. Pokalspiel der Vereinsgeschichte, St. Paulis Frauen betreten am Sonntag Neuland – und das gleich doppelt.

Mit dem 6:1 gegen Union Tornesch im Lotto-Pokal-Finale im Mai qualifizierten sich die braun-weißen Kickerinnen zum allerersten Mal für den DFB-Pokal. Am Sonntag (14 Uhr) treten sie gegen den ebenfalls drittklassigen Magdeburger FFC an – in der Adolf-Jäger-Kampfbahn, die Schauplatz einiger spektakulärer Pokal-Krimis war. Zuletzt 1994, als die Männer von Altona 93 dem Deutschen Meister Borussia Dortmund mit Julio Cesar, Karlheinz Riedle und An­dreas Möller beim 0:2 einen großen Kampf lieferten.

Jan-Philipp Kalla und Kim Koschmieder trainieren die St. Pauli-Frauen

Folgt dort nun das erste Kapitel in Braun-Weiß? „Die Vorfreude darauf ist riesig“, sagt Jan-Philipp Kalla, der gemeinsam mit Kim Koschmieder das Regionalliga-Team trainiert. „Hoffentlich haben wir jede Menge St. Paulianer:innen im Stadion“, wünscht sich der Ex-Profi und kündigt an: „Wir gehen gut vorbereitet in das Duell und besinnen uns auf unsere Stärken.“

Karten gibt es online oder am Sonntag ab 12 Uhr an der Tageskasse.