Mit Kalla in Kiel: St. Paulis Frauen kämpfen um Rettung und Aufstieg

Eine Rechenmaschine nehmen Kim Koschmieder und Jan-Philipp Kalla nicht mit zum Spiel in Kiel am Sonntag. „Wir wissen, dass wir gewinnen müssen, um sicher die Klasse zu halten. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, brauchen wir nicht auf die anderen Plätze zu gucken“, sagt Kalla für das Trainer-Duo, das den Abstieg der braun-weißen Regionalliga-Kickerinnen verhindern will.

Tatsächlich ist St. Pauli trotz einer „bärenstarken Rückrunde“ nur mit einem Sieg beim Tabellenzweiten Holstein Kiel definitiv gerettet. Ohne Dreier bliebe aber noch die Hoffnung, dass wenigstens zwei der vier Konkurrentinnen (Osnabrück, Burg Gretesch, Werder Bremen II, Walddörfer SV) patzen, die derzeit hinter den FC-Frauen liegen. Vieles spricht für ein Herzschlag-Finale, das sich die St. Paulianerinnen durch sieben Punkte aus den letzten drei Spielen erst erarbeitet haben.

Frauen-Regionalliga: FC St. Pauli kann sich mit Sieg bei Holstein den Klassenerhalt sichern

„Die Mädels haben alle Bock und sind froh, nach einer schwachen Hinrunde diese Chance zu bekommen”, sagt Kalla und wünscht sich eine braun-weiße Karawane nach Kiel: „Es wäre schön, wenn uns viele Fans begleiten.“ Anpfiff ist um 14 Uhr im Stadion Waldwiese an der Hamburger Chaussee.

Die Rettung würde zu einer Doppel-Party führen: Denn dann wäre auch der Weg in die Oberliga frei für St. Paulis 2. Frauen, die sonst in der Landesliga bleiben müssten.