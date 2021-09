Mit einer SMS fing alles an: Die Mission von Esin Rager beim FC St. Pauli

Zwei Monate lang führte sie das Amt einer Vizepräsidentin kommissarisch, jetzt wurde Esin Rager von den Mitgliedern des FC St. Pauli „ordentlich“ ins Amt gewählt. Auf der Versammlung im Millerntor-Stadion verriet die Journalistin, wie der Kontakt zum Kiezklub zustande kam.

„Oke Göttlich hat sich im Januar per SMS angemeldet“, erzählte die 53-Jährige bei ihrer Vorstellung: „Er sagte: Du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht, aber wir sollten eine Tasse Tee miteinander trinken.“ Erste Lacher waren der alten und neuen Vize gewiss, die von den Mitgliedern 97,2 Prozent der Stimmen erhielt.

St. Pauli-Vizepräsidentin Esin Rager: „Nachhaltig ist das Gegenteil von kurzsichtig“

Rager, die seit knapp zwei Jahrzehnten mit Bio-Teesorten handelt, soll das weite Feld der Nachhaltigkeit in der Vereinsführung verkörpern. „Nachhaltig ist das Gegenteil von kurzsichtig“, erklärte sie: „Man denkt nicht nur an den eigenen Vorteil oder was in zehn oder 20 Jahren ist, sondern daran, was in 50, 100 oder 200 Jahren kommt.“

Dem Präsidenten Göttlich brachte sie als Geschenk das Wimmelbuch „Die Geschichte einer Straße“ von Steve Noon mit, in dem über Jahrtausende die menschengemachte Entwicklung von eben einer Straße dargestellt wird. „Sie hat ein klares Profil und eine klare Handlungsstringenz“, erklärte Göttlich und konnte sich einen Seitenhieb auf die lokale Zweitliga-Konkurrenz nicht verkneifen: „Es ist wichtig, dass wir die richtigen Zukunftsthemen haben und auch da die Nummer eins der Stadt sind.“