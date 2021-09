So kurzfristig Eric Smith vor dem Heimspiel gegen Regensburg ausgefallen war, so lange dauert es mit seinem Wiedereinstieg ins Training. Schafft es der verletzte Mittelfeldmann, in der Länderspielpause fit zu werden?

In der zurückliegenden Trainingswoche, in der es die Kiezkicker etwas ruhiger angehen ließen und einige Spieler Reha-Einheiten absolvierten oder ganz pausierten, war auch Smith nicht auf dem Rasen an der Kollaustraße zu sehen. Welche Verletzung der 24-Jährige am Ende des Aufwärm-Programms vor dem Regensburg-Spiel erlitten hat, hat der Verein bislang nicht bekannt gegeben.

FC St. Pauli: Eric Smith fehlt nach Blitz-Aus gegen Regensburg im Training

Trainer Timo Schultz hatte nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter jedoch seine Hoffnung geäußert, dass Spieler wie Luca Zander, Christopher Buchtmann, Sebastian Ohlsson und eben auch Smith „im Laufe der Pause wieder zurückkommen“. Da Smith anders als die anderen drei bislang noch nicht auf dem Rasen zu sehen war, ist fraglich, ob er bis zum Spiel in Hannover in einer Woche wieder einsatzfähig sein wird.

Allzu große Sorgen muss man sich bei St. Pauli aber nicht machen, denn es gibt mit Afeez Aremu einen hervorragenden zweiten Mann für die Sechserposition, wie dieser mit seinem starken Auftritt gegen Regensburg bewiesen hat.