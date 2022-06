Tags zuvor hatte er schon in Vereinsdevotionalien vor der Kamera posiert, der FC St. Pauli die Fotos öffentlich gemacht. Am Donnerstag nun feierte Connor Metcalfe sein Trainingsdebüt an der Kollaustraße.

Der 22-Jährige hatte ob der langen Saison in Australien noch Sonderurlaub bekommen, zum Kader der Nationalelf, die mit Jackson Irvine die WM-Qualifikation gegen Peru eintüten konnte, hatte er nicht gezählt. Zum Einstand beim Kiezklub drehte er nur ein paar lockere Runden, unterhielt sich dabei rege mit Jannes Wieckhoff, knüpfte auch sonst erste Kontakte zu den neuen Kollegen.

Augsburgs Maurice Malone steht aktuell beim FC St. Pauli nicht auf der Liste

Mit Metcalfe ist der bisher letzte feststehende Neue an der Elbe gelandet, es werden allerdings noch einige Nachzügler dazukommen. Zu eben diesen wird Stand jetzt nicht Maurice Malone zählen, der gerüchteweise mit St. Pauli in Verbindung gebracht wurde. Zwar ist der Name rund ums Millerntor geläufig, allerdings steht der 21-jährige Stürmer noch bis 2024 beim FC Augsburg unter Vertrag. Vermutlich würde das Gesamtpaket zu kostspielig ausfallen.

Unstrittig ist jedoch, dass St. Pauli nach dem Verlust von Guido Burgstaller (Rapid Wien), Maximilian Dittgen (FC Ingolstadt) und Simon Makienok (noch ohne Verein) in vorderster Front noch mehrfach aktiv werden muss. Als nominelle Stürmer stehen bisher nur Igor Matanovic, Etienne Amenyido und Lukas Daschner zur Verfügung.