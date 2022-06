Drei Gewinner, viele Verlierer: Das sind die neuen Marktwerte der St. Pauli-Profis

Am Donnerstag war es mal wieder so weit, das Portal transfermarkt.de veröffentlichte die neuen Markwerte der Zweitliga-Profis. Im Gegensatz zur letzten Einstufung von vor einem halben Jahr konnten die Kicker des FC St. Pauli den grundsätzlich positiven Trend nicht fortsetzen, drei Gewinnern stehen gleich sieben Akteure gegenüber, die teils deutlich an Wert verloren haben.

Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass der Kiezklub im Vergleich zur Hinserie weit weniger erfolgreich gewesen ist. Aber auch Verletzungsanfälligkeit und Alter dürften eine tragende Rolle gespielt haben. So verzeichnen der inzwischen nach Linz gewechselte Philipp Ziereis (29), James Lawrence (29, noch ohne neuen Verein) und Eric Smith (25) jeweils einen Verlust von 200.000 Euro, wodurch Ziereis und Lawrence in den sechsstelligen Bereich abrutschen (800.000 Euro) und Smith „nur“ noch auf eine Milllion Euro taxiert wird.

Der leider dauerhaft verletzte Sebastian Ohlsson (29) verlor 150.000 Euro an Wert (jetzt 550.000), Christopher Buchtmann (30, jetzt 350.000), Maximilian Dittgen (27, jetzt 550.000) und Guido Burgstaller (33, jetzt 900.000) wurden jeweils um 100.000 Euro abgestuft. Zudem verloren Rico Benatelli (30, jetzt 450.000) und Rekonvaleszent Christopher Avevor (30, jetzt 200.000) jeweils 50.000 Euro an Marktwert.

Marktwerte bei St. Pauli: Paqarada mit größtem Anstieg

Auf der Gegenseite legte Leart Paqarada (27) gleich 300.000 Euro zu, wird nun mit 1,8 Millionen Euro verbucht. Marcel Beifus (19) machte einen Satz von 250.000 auf 400.000 Euro, und auch Luca Zander (26) machte einen Sprung von 600.000 auf 700.000 Euro.

Mit riesigem Abstand größter Gewinner der Liga ist Kilian Fischer vom 1. FC Nürnberg. Der 21-jährige Rechtsverteidiger versechsfachte seinen Wert von 350.000 auf satte zwei Millionen Euro. Kein Wunder, dass der VfL Wolfsburg (erfolgreich) hinter ihm her war.