„Hervorragend gut“: Schreibt ein St. Pauli-Talent (17) Bundesliga-Geschichte?

Die Aussicht kam nicht mehr komplett überraschend. Bereits angesichts der Trainingsbeteiligung am Dienstag hatte sich abgezeichnet, dass ein Youngster wohl seinen Kader-Einstand beim FC St. Pauli wird feiern dürfen (MOPO berichtete). Bei der Pressekonferenz vor dem Trip nach Dortmund untermauerte Alex Blessin nun, dass er Marwin Schmitz mitnehmen werde – und dass er dem 17-Jährigen sehr viel zutraut.

„Er hat mich sehr begeistert in der Vorbereitung“, betonte der Coach, der einige Talente mit ins Trainingslager nach Österreich genommen hatte. Niemand enttäuschte, Schmitz stach ein wenig heraus, auch wegen seines tollen Tores beim 1:0-Erfolg im Testspiel gegen Olympique Lyon.

St. Pauli-Coach Alex Blessin angetan von Marwin Schmitz

Dann sei es für ihn als Trainer wichtig gewesen, „dass er hochgezogen wird in die U23, damit er da den Männer-Fußball zu spüren bekommt“, erklärte Blessin. Auch das habe Schmitz gut getan. „Er gefällt mir einfach, weil er total klar ist in der Birne und ein gutes Näschen hat, wo die Zwischenräume sind. Auch in Hannover hat er es hervorragend gut gemacht.“ Beim Test in der vergangenen Woche hatte Schmitz in der Anfangsformation gestanden und ein tadelsfreies Spiel auf der Sechs abgeliefert.

Marwin Schmitz begeisterte im Testspiel gegen Olympique Lyon. WITTERS Marwin Schmitz begeisterte im Testspiel gegen Olympique Lyon.

Und trotzdem wäre Schmitz vermutlich kein Thema, wenn die Personalsituation ideal ausfiele. Aber Connor Metcalfe wird definitiv fehlen, „und jetzt müssen wir natürlich gucken: Was ist mit Carlo Boukhalfa, was mit Danel Sinani“, erklärte Blessin. Der eine (Boukhalfa) pirscht sich nach muskulären Problemen gerade wieder heran, der andere (Sinani) hatte zuletzt Rücken. „Aber im Normalfall“, ergänzte der 51-Jährige, „gehe ich davon aus, dass Marwin mitkommt.“

Marwin Schmitz könnte St. Paulis Rekordspieler werden

Im Fall eines Einsatzes wäre Schmitz mit 17 Jahren, neun Monaten und elf Tagen der jüngste Bundesligaspieler in der Historie des Kiezklubs (bislang Christian Rahn). „Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen“, sagte Blessin und ließ tief blicken, welch hohe Meinung er vom Mittelfeldakteur hat: „Ich bin davon überzeugt, dass er irgendwann mal Bundesliga spielt, ohne dass ich Druck ausübe. Das kann ich bei ihm machen, weil er so geerdet ist. Der Background mit seiner Familie ist sehr geerdet, deshalb kann ich das auch so sagen. Wenn er weiterhin so bleibt, an sich arbeitet, zuhört, dann wird der Schritt auf jeden Fall kommen.“

Die Frage sei nur, ob er dann der jüngste Spieler von St. Pauli sein werde. „Warten wir es mal ab“, meinte Blessin. Schon am Freitagabend gegen 22.30 Uhr könnten alle schlauer sein.