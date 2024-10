Notstand auf der Sechs? St. Pauli-Talent winkt Kader-Debüt in Dortmund

Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein pur absolvierte der Kader des FC St. Pauli seine Trainingseinheit am Dienstagmittag. Dabei wurde ersichtlich, dass eines der Sorgenkinder fit zu sein scheint für Dortmund am Freitag, hinter zwei Akteuren ein dickes Fragezeichen steht, die Partie für einen weiteren Protagonisten zu früh kommen wird – und dass zumindest das Kader-Debüt für einen Youngster nicht ganz unwahrscheinlich ist.

Die uneingeschränkt gute Nachricht vorweg: Einem Einsatz von Eric Smith steht am Freitagabend nichts im Wege. Der Schwede absolvierte nahezu das komplette Programm, lediglich ein paar Steigerungsläufe und die letzte Spielform fanden ohne ihn statt. Ansonsten war er voll dabei und wirkte absolut beschwerdefrei.

Carlo Boukhalfa und Philipp Treu bei St. Pauli fraglich

Mindestens eng wird es vermutlich für Philipp Treu und Carlo Boukhalfa. Treu, dessen Blessur aus dem Mainz-Spiel nie wirklich näher kommuniziert wurde, separierte sich nach dem gemeinsamen Warmmachen und trainierte individuell, bis er nach einer halben Stunde Gesellschaft von Boukhalfa bekam. Der wirkte schon wieder ziemlich hergestellt, konnte einiges an Belastung hinter sich bringen und soll dann am Mittwoch zurückkehren zu den Kollegen. Bei Treu scheint dies eher offen.

Connor Metcalfe fehlt beim St. Pauli-Training

Gar nicht draußen auf dem Rasen zu sehen war jemand, der zeitgleich eigentlich in Japan hätten weilen sollen, was wegen seiner muskulären Probleme aber nicht klappte. So reiste Connor Metcalfe also nicht zu Australiens Nationalteam, sondern blieb an der Elbe, aber zumindest am Dienstag auch im Kraftraum respektive der Kabine.

Sollte – und danach sieht es aktuell aus – fürs BVB-Spiel in Boukhalfa und Metcalfe beide Alternativen zu Jackson Irvine und Robert Wagner im zentralen defensiven Mittelfeld wegbrechen, könnte die Stunde schlagen für ein Eigengewächs: Marwin Schmitz. Der erst 17-Jährige steht bei Coach Alexander Blessin seit dem Sommertrainingslager hoch im Kurs, trainiert regelmäßig oben mit und überzeugte unter anderem beim Test in Hannover (2:3) auf der Sechs.

Bislang ist der Schütze des 1:0-Siegtreffers vom Testspiel gegen Olympique Lyon noch ohne Kaderberufung bei den Profis. Das könnte sich nun ändern. Und es gibt sicher schlechte Stadien für ein solches Ereignis als den Signal-Iduna-Park.