Lob vom Nachwuchs-Chef: St. Pauli-Juwel glänzt bei EM

Hat St. Pauli bald einen Europameister? Eric da Silva Moreira spielt bei der U17-EM in Ungarn groß auf und steht mit der deutschen Elf im Viertelfinale. Trotz seiner 17 Jahre ist er beim Kiezklub schon ein echtes Urgestein.

„Er hat bei uns in den Kinderteams angefangen und ist den ganzen Weg durch unseren Nachwuchsbereich gegangen”, erzählt Benjamin Liedtke, Co-Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Schon seit 2015 kickt Moreira in Braun-Weiß, bei seinem Heimatverein sozusagen: „Eric hat eine besondere Bindung an den Verein. Er kommt aus dem Stadtteil, wohnt fast am Stadion.”

St. Pauli-Talent Moreira flexibel einsetzbar

In Ungarn kam Moreira in allen drei Vorrundenspielen zum Einsatz, nach dem 4:0 gegen Portugal und dem 3:1 gegen Frankreich bereitete er beim 3:0 gegen Schottland sogar einen Treffer vor. Nicht ungewöhnlich, denn während er beim DFB-Nachwuchs als Rechtsverteidiger agiert, spielt er bei St. Pauli im Angriff. „Eric zeigt seit Jahren sehr stabile Leistungen, deshalb bin ich von seinen EM-Auftritten gar nicht überrascht”, sagt Liedtke: „Bemerkenswert ist, dass er diese Leistungen auch noch auf einer anderen Position zeigt.”

Eine Flexibilität, die in der Ausbildung von Talenten höchst erwünscht ist. In dieser Saison hat St. Pauli Moreira schon in der A-Jugend-Bundesliga eingesetzt, obwohl er altersmäßig noch B-Jugend spielen könnte. „Wir haben das entschieden, damit er die nächste Ebene erreicht”, verrät Liedtke. 14 Bundesliga-Einsätze mit vier Toren belegen, dass der Sprung geglückt ist.

Als Nächstes soll Moreira das Abitur machen

Wie sieht Moreiras Zukunft aus? „Wir trauen ihm grundsätzlich viel zu, wollen Spieler aber behutsam an den Herrenbereich heranführen”, sagt Liedtke: „2024 macht er erstmal sein Abitur, das ist ein wichtiger Schritt für einen jungen Menschen.”

Fußballerisch ist der nächste Schritt das EM-Viertelfinale gegen die Schweiz am Samstag (15 Uhr). Der Gewinner trifft auf Polen oder Serbien. Mit einem Sieg könnten sich die DFB-Talente zudem für die U17-Weltmeisterschaft im November qualifizieren. Dann würde Moreira den Braun-Weißen wohl für ein paar Spiele in der A-Jugend-Bundesliga fehlen. Aber das wäre ein Verzicht, den St. Pauli nur allzu gern leisten würde.