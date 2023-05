Fragezeichen bei Zander & Co: Wen St. Pauli am Sonntag alles verabschiedet

Bei Holstein Kiel haben sie es hinter sich. Vorm Gastspiel des FC St. Pauli am letzten Freitag wurde gleich eine ganze Mannschaft verabschiedet, darunter der künftige Kiezkicker Hauke Wahl und die beiden Ex-Hamburger Fin Bartels und Robin Himmelmann. Am Sonntag nun wird es am Millerntor melancholisch. Unklar ist nur in welchem Umfang.

Einige Abgänge sind klar: Leart Paqarada (1. FC Köln), Franz Roggow (BVB II), Igor Matanovic (Eintracht Frankfurt) und Dennis Smarsch, der noch keinen neuen Klub hat, werden gehen. Gleiches gilt für den verletzungsgeplagten Ex-Kapitän Christopher Avevor, der im November 2020 letztmals auf dem Platz stand. Aber es gibt noch Fragezeichen.

Gehen oder Bleiben? Bei Zander, Daschner und Eggestein ist noch nicht alles geklärt

Luca Zander hätte sich nach sechs Jahren am Millerntor einen würdigen Abschied verdient, so denn sein Vertrag nicht verlängert wird. Bei Jannes Wieckhoff ist es ähnlich.

Unwahrscheinlich ist, dass die Personalien Lukas Daschner (Verhandlungen laufen), Johannes Eggestein und Carlo Boukhalfa (beide wechselwillig) bis dahin geklärt sind.