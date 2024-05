St. Pauli – Osnabrück im Liveticker: Kiezklub will den Aufstieg perfekt machen

Der FC St. Pauli will den Aufstieg in die Bundesliga endgültig perfekt machen. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler ist nur noch einen Sieg gegen den VfL Osnabrück vom endgültigen Sprung ins deutsche Fußball-Oberhaus entfernt. Am heimischen Millerntor hoffen die Kiezkicker nun auf die ganz große Aufstiegsparty am vorletzten Spieltag. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker