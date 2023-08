St. Pauli – Magdeburg 0:0: Kiezkicker kommen druckvoll aus der Kabine

Moin und herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker zum Heimspiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Magdeburg! Nach zwei torlosen Remis wollen die Kiezkicker gegen den FCM ab 13.30 Uhr den zweiten Saisonsieg einfahren. Es ist das Duell zweier noch ungeschlagener Mannschaften, Magdeburg holte schon sieben Punkte aus drei Spielen. Im Liveticker verpassen Sie keine Highlights der Partie.

Das Spiel im Liveticker

47. Min. Nach jenem kommt Irvine zum Kopfball, direkt in die Arme von Reimann.

47. Min. Afolayan lässt Condé stehen, dringt in den Strafraum ein und holt den nächsten Eckstoß raus.

46. Min. Direkt die erste Torannährung der Kiezkicker. Albers kommt zum Kopfballabschluss, Piccini klärt zur Ecke. Die klärt Luca Schuler.

46. Min. Magdeburg wechselt einmal: Luc Castaignos ersetzt Ex-HSV-Profi Ito.

Anpfiff 2. Halbzeit!

Halbzeit am Millerntor! Es ist ein – wie es im Fußballer-Sprech so schön heißt – 0:0 der besseren Art und Weise. Die Kiezkicker stehen hinten sehr kompakt, hatten durch Elias Saad, Andreas Albers und Lars Ritzka auch vorne ihre Möglichkeiten. Der letzte Punch aber fehlte noch in den Aktionen vor des Gegners Kasten.

45. Min. Ritzka kocht Piccini auf der linken Seite stark ab, zieht in den Strafraum ein – und spielt den Ball in Reimanns Arme. Da war mehr drin.

42. Min. Schuler klärt die Hereingabe vor Albers auf Kosten eines Eckballs. Der bringt nichts ein.

41. Min. Irvine holt einen Freistoß in der Magdeburger Hälfte raus. Smith wird den Ball reinbringen.

39. Min. Condé und Atik kombinieren sich gefällig durch, letztendlich prallt der Magdeburger Kapitän aber an St. Paulis Abwehrriegel ab.

37. Min. Ito tanzt Saliakas aus, seine Flanke für Hugonet landet allerdings im Aus – Abstoß St. Pauli.

34. Min. Gute Kombination zwischen Saad und Hartel an dessen Ende Afolayan wegrutscht – Chance vertan.

33. Min. Fast die Führung für St. Pauli. Afolayan wird mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, dribbelt in den Strafraum und bringt das Spielgerät scharf vor das Tor. Piccini klärt vor dem einschussbereiten Albers, Ecke St. Pauli.

31. Min. Nach Torschüssen steht es inzwischen 5:0 für den FC St. Pauli.

30. Min. Saad mit dem nächsten Abschluss. Über Irvine und Ritzka kommt der Stürmer im Strafraum aus der halblinken Position zum Abschluss, der abgefälscht ist und deshalb letztlich für Reimann zur einfachen Beute wird.

26. Min. Ritzka! Der Außenverteidiger fasst sich ein Herz, hinter seinem Abschluss aus knapp 16 Metern ist dann aber zu wenig Dampf. Kein Problem für Reimann.

25. Min. Die ganz großen Torraumszenen sind aktuell Mangelware.

23. Min. Die 3000 mitgereisten Fans aus Magdeburg sind hier nicht zu überhören.

21. Min. Afolayan zieht den nächsten Eckball für St. Pauli, erneut kommt Albers nach der Hereingabe von Saliakas zum Abschluss. Sein Kopfball landet aber einige Meter neben dem Tor.

19. Min. Jetzt haben die Gäste nach einem Konter mal Platz, Atik verpasst aber den richtigen Zeitpunkt für ein Abspiel und schlägt anschließend über den Ball.

17. Min. Nächster Magdeburger Fehler im Spielaufbau, wieder ist Hartel Nutznießer. Der sieht den mitgelaufenen Smith, dessen Distanzversuch geblockt wird. St. Pauli lauert auf Ungenauigkeiten im Spielaufbau.

16. Min. Reimann, vom FCM immer wieder in den Spielaufbau eingebunden, erlaubt sich einen Fehlpass. Hartel schaltet schnell und setzt Afolayan in Szene, der allerdings beim Abschluss gestört wird.

15. Min. Wahl räumt Ito am Mittelkreis ab, Freistoß Magdeburg.

14. Min. Langer Ball von Atik – aber Vasilj riecht den Braten und fängt den Ball locker ab.

13. Min. Reimann sucht Atik mit einem langen guten Ball, dem Magdeburger Offensivspieler fehlt aber die zündende Idee. Mehr als ein Einwurf für den FCM springt nicht heraus.

10. Min. Bell Bell bleibt im Strafraum der Kiezkicker nach einem Zweikampf mit Smith und Irvine liegen – ein Foul am Magdeburger lag allerdings nicht vor.

7. Min. Und die nächste dicke Möglichkeit! Albers kommt nach der Ecke aus knapp elf Metern zum Abschluss, Reimann pariert dieses Mal gut.

7. Min. St. Pauli holt die erste Ecke der Partie raus. Saliakas wird den Ball reinbringen.

6. Min. Der erste Abschluss der Partie gehört St. Pauli! Elias Saad tankt sich auf der rechten Seite durch, zieht nach innen und probiert es aus der Distanz. Magdeburgs Keeper Reimann hat Probleme, hat den Ball aber im Nachfassen.

4. Min. Magdeburg hat hier in den ersten Minuten viel Ballbesitz, St. Pauli versucht derweil immer wieder das Spiel über Vasilj aufzubauen.

2. Min. Elfadli bleibt nach einem Zweikampf mit Ritzka liegen.

1. Min. Atik sucht direkt mal mit einem Steilpass Schuler, St. Pauli läuft Magdeburgs Stürmer aber ab.

Anpfiff!