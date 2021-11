Der FC St. Pauli ist zurück an der Tabellenspitze der zweiten Liga. Dank eines 3:2 (2:1) beim 1. FC Nürnberg verdrängen die Kiezkicker Darmstadt 98 vom ersten Platz. Die Tore für St. Pauli erzielten Guido Burgstaller (3.), Leart Paqarada (10.) und Adam Dzwigala (64.), für den „Club“ trafen Johannes Geis (21.) und Manuel Schäffler (72.).

Mit zwei personellen Wechseln – Saison-Startelfdebütant Igor Matanovic ersetzte Simon Makeniok (Knie), Jackson Irvine begann für Finn Ole Becker (Bank) und ohne den mit dem Coronavirus infizierten Trainer Timo Schultz an der Seitenlinie – erwischten die Kiezkicker einen perfekten Start. Schon nach drei Minuten und einer Flanke von Leart Paqarada traf Guido Burgstaller per Hinterkopf, sieben Minuten später legte der Österreicher dem Linksverteidiger auf, der von der Strafraumgrenze zum 2:0 traf. Nürnberg zeigte sich allerdings wenig beeindruckt und kam seinerseits zu teils großen Chancen, derer drei Vasilj in nur einer Szene entschärfte (14.). Den verdienten Anschluss erzielte dann Johannes Geis (21.) mit seinem Sonntagsschuss aus gut 23 Metern.

Dzwigala ersetzt verletzten Ohlsson – und trifft für St. Pauli

Schon nach 27 Minuten musste Torschütze und Vorlagengeber Paqarada den Platz verlassen, ihn ersetzte Lars Ritzka. Und zur Pause gab es schon den nächsten Wechsel eines Außenverteidigers: Sebastian Ohlsson blieb in der Kabine, Adam Dzwigala kam für den Schweden ins Spiel. Und der Pole war es dann auch, der auf die Nürnberger Angriffswellen antwortete – mit dem 3:1. Ebenso überraschend wie frei tauchte er an der Strafraumgrenze auf und traf mit rechts flach ins linke Eck (64.). Geschlagen gegeben hatten sich die Gastgeber aber weiterhin nicht. Stattdessen gelang Manuel Schäffler nach der Ecke des früheren St. Paulianers Mats Möller Daehli freistehend per Kopf der erneute Anschlusstreffer (72.). Dabei blieb es, St. Pauli steht nach dem Sieg wieder an der Tabellenspitze in Liga zwei.

Am kommenden Wochenende empfangen die „Boys in Brown“ den FC Schalke am Millerntor.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90. +3 Min Auch Buchtmann sieht noch Gelb.

90. +3 Min Irvine holt den nächsten Eckball heraus.

90. +1 Min Die Nachspielzeit beträgt drei Minuten. Und für diese Zeit kommt Maximilian Dittgen noch ins Spiel, er übernimmt für Daniel-Kofi Kyereh.

90. Min In der Schlussminute gibt’s die erste Verwarnung. Burgstaller sieht nach einem Foul Gelb.

87. Min Buchtmann holt an der Eckfahne geschickt die nächste Ecke heraus.

84. Min Pascal Köpke kommt für die Schlussminuten und ersetzt Lino Tempelmann.

82. Min St. Pauli wirkt nun wieder etwas sicherer in der Defensive. Abschreiben sollte man den Club an diesem Tag in diesem Spiel aber dennoch nicht.

78. Min Kyereh zieht von der linken Seite in den Strafraum, sein Schuss aufs lange Eck wird abgefälscht und so erst richtig gefährlich. Der Ball landet knapp neben dem Pfosten, die daraus resultierende Ecke bleibt erneut: ohne Gefahr für Mathenia Kasten.

77. Min In der Folge entsteht ein Könterchen der Nürnberger, das Dzwigala aber an der Mittellinie beendet.

76. Min Burgstaller holt im Dribbling den nächsten Eckball heraus.

75. Min Hürzeler und Favé wechseln: Aremu ersetzt Smith, Buchtmann ist für Matanovic im Spiel.

74. Min Diese bringt keine Gefahr.

73. Min Jetzt gibt es mal wieder Ecke für St. Pauli.

72. Min Schäffler verkürzt! Nach einer Ecke von Möller Daehli setzt sich der Stürmer gegen Irvine durch und kann dann einigermaßen unbedrängt einköpfen.

72. Min Tor für Nürnberg!

70. Min Es gibt einen Dreifach-Wechsel bei den Gastgebern. Nürnberger kommt für Geis, Duman für Krauß und Schleimer für Shuranov.

69. Min Aber die Nürnberger lassen weiterhin nicht locker. Shuranov kommt nach einem Flanke im Zweikampf mit Ritzka zu Fall. Eine knifflige Szene.

68. Min Für Nürnberg ist das richtig bitter. Die Franken schienen dem Ausgleich eigentlich näher als St. Pauli dem 3:1.

66. Min Und Kyereh legt direkt nach. Allerdings stand er vor seinem Treffer beim Anspiel deutlich ins Abseits. Richtig gesehen vom Schiedsrichtergespann.

65. Min Das hatte sich wahrlich nicht abgezeichnet. Nürnberg rennt an und hat Chancen, St. Pauli aber die Effizienz vorm Kasten! Die Gastgeber können den Ball nach Kyerehs Dribbling im Strafraum nicht richtig klären, sodass Adam Dzwigala die Kugel an der Strafraumgrenze bekommt und von dort aus mit dem rechten Fuß flach ins linke Eck trifft. St. Pauli führt mit 3:1!

64. Min Tor für St. Pauli!

60. Min Nürnberg macht es jetzt gut und setzt St. Pauli weiter früh unter Druck. Die Aufteilung bei den Gastgebern stimmt, sodass den Kiezkickern ein ums andere Mal die Optionen zum Abspiel fehlen.

56. Min Nächster Ballverlust bei St. Pauli, die nächste Chance für die Gastgeber. Krauß schaltet schnell um und zieht ab, Vasilj pariert. Die Kiezkicker müssen aufpassen und wieder mehr Kontrolle über die Partie erlangen, sonst ist der Ausgleich nur eine Frage der Zeit.

55. Min Erneut hat St. Pauli Glück, dass Nürnberg fahrlässig mit seinen Chancen umgeht. Diesmal kann Irvine mit einer Grätsche nach einem Ballverlust im Spielaufbau gerade noch retten.

54. Min St. Pauli sorgt durch eigenen Ballbesitz mal wieder für Entlastung. Nicht unwichtig in dieser Phase, in der die Nürnberger Fans lauter werden.

52. Min Der Standard bleibt folgenlos.

51. Min Nürnberg bleibt dran und legt sich St. Pauli zurecht. Nach einer flachen Hereingabe von rechts klärt Vasilj gerade so zur nächsten Ecke.

47. Min Was für eine Rettungsaktion von Ziereis! Schäffler lauert am zweiten Pfosten und steht dort nach einer Flanke von Krauß völlig frei. An den Ball kommt der Nürnberger Stürmer aber nicht, weil St. Paulis Kapitän mit einer Flugeinlage zur Ecke klärt. Das war eng.

46. Min Weiter geht’s in Nürnberg – ohne Sebastian Ohlsson. Damit ist auch St. Paulis zweiter Außenverteidiger ausgetauscht, Adam Dzwigala ist neu in der Partie.

Zeit zum Durchpusten im Max-Morlock-Stadion. St. Pauli führt zur Pause mit 2:1 in Nürnberg und lieferte sich mit dem Club im ersten Durchgang ein echtes Spektakel. Guido Burgstaller brachte die Kiezkicker per Kopf nach Leart Paqaradas Flanke in der dritten Minute in Führung, sieben Minuten später legte der Österreicher dem Linksverteidiger auf, der von der Strafraumgrenze aus zum 2:0 traf. Nürnberg zeigte sich allerdings wenig beeindruckt und kam seinerseits zu teils großen Chancen, derer drei Vasilj in nur einer Szene entschärfte (14.). Den verdienten Anschluss erzielte dann Johannes Geis (21.) mit seinem Sonntagsschuss. Wermutstropfen für die Gäste ist die verletzungsbedingte Auswechslung von Leart Paqarada.

Halbzeit in Nürnberg! St. Pauli führt nach 45 gespielten Minuten mit 2:1 beim Club.

45. Min Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

44. Min Bei allem schönen Offensivspiel gehört auch so etwas gewürdigt: Philipp Ziereis klärt gegen Möller Daehli sehr aufmerksam per Grätsche.

43. Min Weil nun etwas weniger los ist, diese Info: In Nürnberg setzt gerade Schneefall ein.

41. Min Matanovic geht nach einem Smith-Freistoß im Zweikampf mit Schäffler sehr leicht zu Boden und muss sich in der Folge einige Takte der erzürnten Nürnberger anhören. Es gibt zurecht keinen Strafstoß.

37. Min Matanovic setzt sich vorm Nürnberger Strafraum durch, die Kugel gelangt zu Burgstaller. Der Österreicher zwingt Nürnbergs Keeper Mathenia mit seinem Schuss aus 16 Metern zur nächsten guten Parade. Die folgende Ecke bringt keine Gefahr.

37. Min Von selbigem kann sich St. Pauli aber wieder befreien und die Partie beruhigen.

35. Min Nürnberg erhöht gerade etwas den Druck.

32. Min Für Ritzka ist es der bisher fünfte Einsatz in dieser Zweitliga-Spielzeit.

30. Min Hartel bringt St. Paulis nächste Ecke, Nürnberg klärt.

27. Min Das ist bitter für St. Pauli: Für Paqarada geht es doch nicht weiter. Lars Ritzka kommt für den Torschützen und Vorlagengeber.

26. Min Der nächste Abschluss: Nach einer erneuten Ecke schlenzt Hartel aus der Distanz in Richtung rechtes Kreuzeck und verfehlt nur knapp.

25. Min Paqarada tritt St. Paulis erste Ecke, die Kugel gelangt zu Burgstaller, der sich im Dribbling durchsetzt und mit seinem Schuss an Mathenia scheitert. Starke Szene von beiden.

24. Min Der nächste Abschluss für den Club. Möller Daehli versucht es aus spitzem Winkel von der rechten Seite, Vasilj hat keine Probleme.

23. Min Diese Partie hält bisher, was sie versprach: St. Pauli und Nürnberg bieten sich – insbesondere in Sachen Offensive – ein absolutes Spitzenspiel.

21. Min Da ist es passiert. Und mit was für einem Tor! Johannes Geis hat 23 Meter vor dem Tor zu viel Platz und hämmert die Kugel mit dem linken Fuß an die Unterlatte, von wo aus sie in den Kasten prallt. Der verdiente Anschlusstreffer.

21. Min Tor für Nürnberg!

18. Min Kaum sagt man es, kommen die Gastgeber zur nächsten Großchance. Und wieder ist es Vasilj, der bei Shuranovs Abschluss aus wenigen Metern rettet und zur Ecke klärt. Der Standard bringt keine Gefahr.

17. Min Gerade scheint sich die Partie erstmals zu beruhigen. St. Pauli lässt den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen, Nürnberg greift nicht mehr ganz so früh an wie zu Beginn.

14. Min Nürnberg kommt zu einer Dreifach-Chance und St. Pauli kann sich bei Vasilj bedanken, dass der Spielstand weiterhin 2:0 lautet. Der Keeper pariert erst gegen Tempelmanns Linksschuss, dann nach dem Abpraller gegen Schäffler und zum Schluss gegen Shuranov. Herausragende Szene des Torhüters.

12. Min Möller Daehli versucht es mit einem Schuss aus 18 Metern, Lawrence blockt.

10. Min Paqarada kommt nach seiner Behandlung zurück auf den Rasen – und trifft! Diesmal geht es andersherum, Burgstaller spielt nach einem Konter von links an die Strafraumgrenze zu Paqarada, der den Ball überlegt mit seinem etwas weniger starken rechten Fuß ins lange Eck schiebt. 2:0 für St. Pauli!

10. Min Tor für St. Pauli!

9. Min Derweil ist die Partie unterbrochen, weil Paqarada behandelt werden muss.

8. Min Für Burgstaller war es bereits das zwölfte Saisontor.

6. Min Möller Daehli holt auf der anderen Seite die erste Ecke für Nürnberg raus, Lawrence bereinigt nach dem Standard von Geis.

3. Min Das ging fix, die Kiezkicker führen! Paqarada bringt den Ball nach einem Einwurf von der linken Seite in die Mitte, wo Burgstaller den Ball per Kopf auf den zweiten Pfosten verlängert und so das 1:0 gegen seinen Ex-Klub erzielt!

3. Min Tor für St. Pauli!

2. Min Tempelmann testet Vasilj zum ersten Mal per Distanzschuss. Kein Problem für St. Paulis Schlussmann.

1. Min Los geht’s, die Partie läuft.

Im Max-Morlock-Stadion gilt wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage heute 2G+. Eintritt erhalten also nur diejenigen, die geimpft oder genesen und zudem negativ getestet sind. Zugelassen ist eine Auslastung von 25 Prozent.

Etwas kurios ist übrigens das hier: Beide Mannschaften haben ihr letztes Spiel gegen Sandhausen absolviert – Nürnberg siegte am vergangenen Wochenende mit 2:1 beim SVS, St. Pauli im Nachholspiel unter der Woche mit 3:1.

„Es wird keinen unmittelbaren Kontakt zur Bank geben“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann bei Sky zur einer etwaigen Kommunikation zwischen Schultz und seinen Assistenten. Es könne schon sein, dass mal eine Nachricht hin- und her geschickt werde zwischen dem Trainer und den Analysten auf der Tribüne, aber: „Die Co-Trainer haben das Vertrauen, die richtige Entscheidung zu treffen“, erklärte Bornemann. „Dafür sind sie auch da, um so eine Lücke mal zu füllen.“

Weil St. Paulis Trainer Timo Schultz bekanntermaßen wegen einer Corona-Infektion in Nürnberg fehlt, rückt im Max-Morlock-Stadion ein Mann aus dem zweiten Glied ins erste: Loic Favé ist heute als St. Paulis Coach gemeldet, wenngleich er sich die Arbeit mit einem Co-Kollegen Fabian Hürzeler aufteilen wird.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist übrigens Sven Waschitzki aus Essen. Ihm assistieren Martin Speckner und Jochen Gschwendter an den Seiten und Richard Hempel als Vierter Offizieller. In Köln sitzen Daniel Schlager und Robert Wessel.

Die Nürnberger starten mit dieser Elf in die Partie: Mathenia – Valentin, Schindler, Sörensen, Handwerker – Geis – Krauß, Tempelmann – Möller Daehli – Schäffler, Shuranov

Matanovic hatte zuletzt bereits als Joker überzeugt und bekommt nach langwierigen Adduktorenproblemen erstmals die Chance von Beginn an.

Inzwischen sind die Aufstellungen bekannt. St. Pauli wechselt im Vergleich zum Sandhausen-Spiel auf zwei Positionen: Jackson Irvine spielt für Finn Ole Becker auf der rechten Seite der Mittelfeldraute, Igor Matanovic feiert sein Startelfdebüt in dieser Spielzeit und ersetzt im Sturm Simon Makienok. Das ist St. Paulis Aufstellung:

Vasilj – Ohlsson, Ziereis, Lawrence, Paqarada – Smith – Irvine, Hartel – Kyereh – Burgstaller, Matanovic

Der 1. FC Nürnberg tritt mit mächtig Respekt vor dem Gegner aus dem hohen Norden an. Für FCN-Coach Klauß ist St. Pauli aktuell „die beste Mannschaft der Liga“, die „sehr komplett“ auftrete. „Wir haben ein Spitzenspiel gegen einen Spitzengegner vor der Brust“, so Klauß.

Dank des Sieges unter der Woche gegen Sandhausen konnten die Kiezkicker wieder die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernehmen.

St. Pauli hat durch das Nachholspiel gegen den SV Sandhausen eine englische Woche hinter sich. Timo Schultz: „Wechsel sind denkbar. Das ist eine englische Woche. Wenn wir die Möglichkeit haben, auf der einen oder anderen Position Frische reinzubringen, werden wir das auf jeden Fall machen“.