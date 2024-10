Dortmund – St. Pauli im Liveticker: Gewinnt der Kiezklub heute erstmals beim BVB?

Auf den FC St. Pauli wartet an diesem Freitagabend ein ganz besonderes Highlight – und ein großer Härtetest in der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin tritt vor über 80.000 Zuschauern bei Borussia Dortmund an und geht als krasser Außenseiter in das Freitagsspiel des 7. Spieltags. Nie zuvor hat der Kiezklub beim BVB einen Sieg einfahren können. Ändert sich das an diesem 18. Oktober 2024? Anstoß im Signal Iduna Park in Dortmund ist um 20.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtigen Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker