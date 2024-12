Leverkusen – St. Pauli im Liveticker: Gelingt St. Pauli die große Überraschung?

Dass der FC St. Pauli die großen der Liga triezen kann, wurde in der laufenden Saison bereits mehrfach ersichtlich. Freiburg schlug man mit 3:0, RB Leipzig rangen die Kiezkicker einen Zähler ab, den BVB hatte St. Pauli im Signal Iduna Park am Rande eines Punktverlusts und sogar der FC Bayern München mühte sich nur zu einem 1:0-Erfolg am Millerntor. Entsprechend mutig dürften die Kiezkicker die kommende Auswärtsaufgabe angehen: In Leverkusen wartet an diesem Samstag das Auswärtsspiel gegen den amtierenden Meister. Erweisen sich die Kiezkicker erneut als Stolperstein für eines der Spitzenteams? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker