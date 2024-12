Der Sieg gegen Kiel, die Niederlagen der Konkurrenten, all das ist abgehakt. Denn auf den Kiezklub wartet die größtmögliche Hürde: Es geht zum amtierenden Meister nach Leverkusen. Besteht St. Pauli die Meister-Prüfung gegen Florian Wirtz und Co.? Trainer Alexander Blessin glaubt an einen „Vorteil“. Und das hat einen Grund.