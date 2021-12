Die Vorfreude auf die Premiere des neuen Zweitliga-Topspiels am Millerntor ist riesengroß, die Tickets für den Kracher zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04 sind längst verkauft, ein richtig volles Stadion am Samstagabend schien garantiert. Doch sicher ist gar nichts mehr.

Angesichts der vierten Corona-Welle will die Politik neue Beschränkungen bei Fußballspielen durchsetzen, die Forderungen nach Geisterspielen werden immer lauter. Droht St. Pauli schon gegen Schalke eine Zuschauer-Reduzierung – oder greifen neue Maßnahmen erst nach dem Heim-Kracher?

Fragezeichen bei St. Pauli: Wie viele Zuschauer dürfen gegen Schalke ans Millerntor?

Beim Bund-Länder-Gipfel am Dienstag konnte sich die Politik noch nicht auf Maßnahmen einigen – auch nicht in Bezug auf Sport-Großveranstaltungen – und vertagte sich auf Donnerstag. Dann soll es Beschlüsse geben. Einig sei man sich, dass etwas passieren muss. Schnell.

Fakt ist: Der Bundesliga und der Zweiten Liga drohen bundesweite Geisterspiele, für die sich Bayern, Sachsen und auch Baden-Württemberg aussprechen. Niedersachsen bringt eine Reduzierung der Zuschauer-Kapazität auf 25 Prozent ins Spiel. Maskenpflicht ist ebenso im Gespräch wie ein 2G-Plus-Modell, das aber an den Testkapazitäten scheitern könnte.

Das sagt Bürgermeister Tschentscher zur Zuschauer-Frage in den Profi-Stadien

Und Hamburg? Einen Sonderweg schloss der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher aus. Die Hansestadt werde sich einer „bundeseinheitlichen Regelung anschließen“, sollte eine solche verabredet werden.

Die Frage ist, wann die neuen Corona-Regelungen für Fußballspiele in Kraft treten. So kurz vor dem Spieltags-Wochenende, das am Freitag beginnt, dürften beispielsweise deutliche Reduzierungen der Fan-Zahl schwer umzusetzen sein – zumindest bei Spielen mit einem vollen Stadion wie bei St. Pauli gegen Schalke.

Das könnte Sie auch interessieren: Burgstaller gegen Terodde: Der Torjäger-Showdown fällt aus

Während St. Pauli nach diesem Wochenende mit seinen Heimspielen 2021 durch ist, hat der HSV mit Rostock (12.12.) und Schalke (18.12.) noch zwei zuschauerträchtige Spiele im Volkspark vor sich – und muss viel mehr um Kulisse und Kohle bangen.