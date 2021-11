Burgstaller gegen Terodde: Der Torjäger-Showdown fällt aus

Das mit Spannung und Vorfreude erwartete Topspiel des FC St. Pauli gegen Schalke 04 am Samstagabend am Millerntor verspricht so einige heiße Duelle, ist aber schon jetzt um einen reizvollen Wettstreit ärmer. Der Torjäger-Gipfel von Kiez-Knipser Guido Burgstaller und der königsblauen Torfabrik Simon Terodde fällt flach, denn der Zweitliga-Rekordschütze (154 Treffer) fällt aus.

Bitter für Terodde, bitter für Schalke, schade für viele der neutralen Fußballfans, die sich den Kracher, der ab 20.30 Uhr von Sport1 live übertragen wird, anschauen werden. Aber für den Kiezklub – so viel Wahrheit muss sein – ist das keine sonderlich schlechte Nachricht, auch wenn sich die Braun-Weißen mit Gegnern in Bestbesetzung messen wollen, wie Trainer Timo Schultz immer wieder betont.

Schalkes Terodde fehlt bis Jahresende

Der 33-jährige Terodde, der wie Burgstaller (32) in dieser Saison bislang zwölf Buden geschossen hat und mit dem Österreicher auch in der Jahreswertung der Zweitliga-Knipser vorne liegt (Burgstaller 23 Tore, Terodde 22), wird Schalke aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade sogar bis Jahresende fehlen. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Montag mit.

Damit verpasst der Rekord-Stürmer, der den Knappen schon am Samstag gegen Sandhausen (5:2) gefehlt hatte, nicht nur das Duell auf dem Kiez, sondern auch die folgenden Topspiele in Nürnberg (10. Dezember) und beim HSV (18. Dezember), für den er bis Sommer gespielt hatte.

Keine Hamburg-Rückkehr für Terodde, der an das Millerntor ohnehin keine guten Erinnerungen hat: Im Trikot des HSV verlor er am 1. März das Derby bei St. Pauli mit 0:1.