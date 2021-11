Erst Assist und Tor, dann verletzt raus: So verrückt war Paqaradas Nürnberg-Spiel

Dieses Spiel wird Leart Paqarada noch lange in Erinnerung behalten: als seinen kürzesten Startelfeinsatz im Trikot der Kiezkicker und zugleich einen seiner erfolgreichsten! Ein Tor und eine Vorlage waren ihm gelungen – und das in nur zehn Minuten und noch dazu mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuß! Wenig später wurde er ausgewechselt.

Bitter-süß. So könnte man die Gefühlslage des Linksverteidigers beschreiben. Schon nach 26 Minuten war das Topspiel für Paqarada beendet. Ein Spiel, in dem St. Pauli dank seiner tatkräftigen Unterstützung einen Traumstart hingelegt hatte.

Mit seinem rechten Fuß hatte der 27-Jährige die Flanke zur frühen Führung durch Guido Burgstaller (3.) geschlagen – und in der 10. Minute mit einem Rechtsschuss selbst das 2:0 erzielt. Sein zweites Saisontor. Dabei war er kurz zuvor auf dem Rasen und dann an der Seitenlinie behandelt worden, weil er einen schmerzhaften Schlag aufs linke Knie abbekommen hatte.

Wie gut, dass Paqarada auf die Zähne biss, es noch einmal probierte und – als wollte er das linke Knie schonen – mit rechts abzog und traf. In der Folge wurden die Knieprobleme allerdings zu stark, sodass er Mitte der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste und sich später humpelnd bewegte.

Nach dem Spiel gab Aushilfs-Trainer Loic Favé zwar Entwarnung. Es sei wohl keine schlimmere Verletzung. Dennoch bleibt abzuwarten, wie schnell der derzeit beste Linksverteidiger der Liga wieder schmerzfrei ist, denn beim Heim-Hit gegen Schalke am kommenden Samstag will Paqarada nicht nur dabei, sondern auch wieder in Topform sein.