Kuriosum: St. Paulis Viertelfinale gegen Düsseldorf hat ein Hinspiel

In anderen Sportarten ist ein zeitiges Wiedersehen mit demselben Gegner gang und gäbe. Teams, die in die Best-of-Serie der Playoffs einziehen, sehen sich im Basketball oder Eishockey bisweilen alle drei Tage, und das bis zu sieben Mal hintereinander. Im Fußball hingegen hat eine Konstellation wie jene zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf absoluten Seltenheitswert.

Am letzten Januar-Wochenende, das war seit langer Zeit klar, müssen die Hamburger zum Rückrunden-Punktspiel an den Rhein. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation ist es zumindest nicht unwahrscheinlich, dass die Partie am Samstagabend (27. Januar, 20.30 Uhr) angepfiffen werden wird. Und dann kann es theoretisch ganz schnell gehen, bis man sich am Millerntor erneut duelliert, dann im DFB-Pokal-Viertelfinale, das am Sonntagabend ausgelost worden ist und die beiden Zweitligisten wieder zusammenführte.

Pokal-Viertelfinale entweder Ende Januar oder Anfang Februar

Die vier Begegnungen werden an vier unterschiedlichen Tagen ausgetragen, nämlich am 30./31. Januar sowie am 6./7. Februar (Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr). Möglicherweise also treffen St. Pauli und Düsseldorf binnen drei oder vier Tagen zwei Mal aufeinander, eventuell aber auch „erst“ nach zehn oder elf. Die exakte Terminierung seitens des DFB steht noch aus.

Aber was ist die sportliche Konsequenz aus dieser Rarität? „Im Grunde genommen gibt es dann nicht mehr so viele Geheimnisse, die man voreinander hat“, brachte es Andreas Bornemann auf den Punkt. Wobei St. Paulis Sportchef dem Punktspiel schon eine gehobene Bedeutung beimisst, denn: „Wer dieses Spiel gewinnt, könnte schon einen psychologischen Vorteil in Bezug auf die zweite Partie daraus ziehen.“