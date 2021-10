KSC bremst den Jahn: St. Pauli hat den Thron vor Augen

Es war der 10. August 2018, als der FC St. Pauli zum letzten Mal die Tabelle der 2. Liga angeführt hat. Einem 2:1 in Magdeburg hatten die Kiezkicker ein 2:0 gegen Darmstadt folgen lassen, nach zwei Spieltagen hatte Braun-Weiß auf dem Thron des Unterhauses Platz genommen. Am Sonntag kann es wieder soweit sein.

Zu verdanken haben die Hamburger dies ihrem letzten Kontrahenten. Der Karlsruher SC führte bei Spitzenreiter Regensburg schon mit 2:0 durch die Tore von Marvin Wanitzek (14.) und Marco Thiede (51.), hatte alles im Griff, ehe ein von Andreas Albers verwandelter Handelfmeter (56.) den Jahn in die Spur brachte. Benedikt Gimber glich nur zwei Minuten später aus, beim 2:2 blieb es bis zum Schlusspfiff. Was bedeutet, dass St. Pauli mit einem Sieg gegen Dresden neuer Klassenprimus werden kann.

Zwischenzeitlich sind die Mannen von Trainer Timo Schultz auf Rang drei abgerutscht, weil der SC Paderborn dank eines überragenden Sven Michel spektakulär mit 3:2 in Düsseldorf gewann. Der knipste doppelt (9., 61.) und legte Felix Platte den Siegtreffer auf (84.), auf der Gegenseite nutzte Rouwen Hennings (34., 59.; Elfmeter) zwei der insgesamt 44 Torschüsse beider Teams.

Ex-Kiezkicker Verhoek schockt Holstein Kiel

Einen herben Rückschlag mussten die ehemaligen St. Paulianer Fabian Boll (Co-Trainer) und Uwe Stöver (Sportchef) mit Holstein Kiel verkraften, was vor allem an einem weiteren Ex-Kiezkicker lag. Mit seinem Doppelpack sicherte John Verhoek (32., 35.) Hansa Rostock im Ostsee-Duell alle drei Punkte an der Förde.