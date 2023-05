Krachende Party für St. Paulis Abgänge? Hürzeler nennt klare Voraussetzungen

Dass Leart Paqarada, Christopher Avevor, Luca Zander, Jannes Wieckhoff, Dennis Smarsch, Franz Roggow und Igor Matanovic am Sonntag erst nach dem Spiel gegen den KSC feierlich verabschiedet werden, dürfte ganz nach dem Geschmack von Fabian Hürzeler sein. Denn der Cheftrainer fordert auch im letzten Auftritt der Saison den vollen Fokus seiner Profis.

„Wir wollen dieses Spiel maximal seriös und professionell angehen. Das erwarte ich von der Mannschaft“, verdeutlichte der 30-Jährige am Freitag. Man wolle „den Fans etwas zurückzugeben und mit einem guten Gefühl in die Pause gehen“, so Hürzeler.

St. Pauli-Coach Hürzeler will KSC-Spiel „maximal seriös“ angehen

Zudem ist die eigene Leistung richtungsweisend für die Qualität der Feierlichkeiten: „Wie groß die Party wird, hängt von uns ab und davon, was wir den Fans geben.“

Das könnte Sie auch interessieren: Köln-Wechsel trotz Transfersperre? Jetzt hat St. Paulis Paqarada endlich Klarheit

Ein klares Signal – nicht nur an den KSC, der sich etwaige Hoffnungen auf einen FC St. Pauli auf Sparflamme abschminken kann, sondern auch an die scheidenden Profis, denen spätestens jetzt klar sein dürfte: Einsätze gibt es auch am Sonntag nicht zu verschenken.