Hürzeler deutlich: Aufstieg ist bei St. Pauli ein Tabu-Thema

Es ist wohl der Inbegriff eines Luxusproblems: Durch den Formaufschwung der vergangenen Wochen muss man beim FC St. Pauli plötzlich einen möglichen Aufstiegskampf im Endspurt moderieren. Chefcoach Fabian Hürzeler mahnt zur Ruhe.

„Ich halte das extrem fern von mir, mich interessiert das gar nicht“, wies Hürzeler die Thematik um die Tabellensituation am Donnerstag von sich. Schließlich sei der Punktabstand zu den Aufstiegsplätzen „immens“.

FC St. Pauli: Fabian Hürzeler will nicht vom Aufstiegskampf sprechen

Aktuell liegt dieser bei acht Zählern. Damit könnte es aber schon nach diesem Spieltag vorbei sein. St. Pauli trifft am Samstag zu Hause auf Jahn Regensburg (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), ist gegen den – wenn auch formstarken – Abstiegskandidaten klar favorisiert und am Millerntor gegen die Oberpfälzer noch ungeschlagen. Auf die Konkurrenten HSV (in Düsseldorf) und Heidenheim (in Kaiserslautern) warten unterdessen knifflige Auswärtsaufgaben.

Mit etwas Glück könnte der Rückstand auf die Top-Drei nach dem Spieltag nur noch fünf Punkte betragen. Spätestens dann wäre wieder richtig Farbe drin im Aufstiegskampf – mit einem ordentlichen Klecks braun-weiß.

Das könnte Sie auch interessieren: Steiler Aufstieg: Eine schwarze Serie will St. Pauli jetzt noch knacken

Über all das im Klaren, appelliert Hürzeler gegenüber der Mannschaft dennoch an Werte wie „Demut und Bescheidenheit – das tut uns ganz gut.“ Und daran, nicht zu weit vorauszudenken. Hürzeler: „Das wird immer gefährlich.“