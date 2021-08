Kiel – St. Pauli 4:0: Störche bleiben eiskalt – Kiezkicker ohne Chance an der Förde

Gebrauchter Abend für den FC St. Pauli. Bei Holstein Kiel ging die Mannschaft von Timo Schultz mit 4:0 unter. Während für die Kiezkicker damit jeder heimliche Traum vom Aufstieg vorbei ist, klopft Kiel immer heftiger an die Tür zur Bundesliga.

Zwei Holstein-Profis drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Zum Einen wäre da Janni Serra zu nennen. Der Mittelstürmer bereitete die ersten beiden Tore vor, lieferte den Pre-Assist zum 3:0 und vollendete schließlich selbst zum Endstand. Zum anderen war es der Abend von Fin Bartels. 34 Jahre alt, aber noch lange kein altes Eisen – und gegen St. Pauli mit einem Doppelpack.

Dabei liefen die ersten 45 Minuten noch nahezu ausgeglichen. Die Führung der Kieler hatte sich jedenfalls nicht angedeutet – in den ersten zwanzig Minuten lagen sogar leichte Vorteile bei St. Pauli. Durch Arslan (22.) und Bartels (24.) stand es zur Pause schon 2:0. Wer auf eine spannende zweite Hälfte wartete, wurde freilich bitter enttäuscht.

Schon nach 49 Minuten erhöhte Fin Bartels auf 3:0. Danach war der Deckel drauf. St. Pauli drückte zwar auf den Ehrentreffer, wusste aber offensiv nicht allzu viel auszurichten. Zu oft blieben die Kiezkicker im letzten Drittel zu ungenau – und damit zu ungefährlich.

Auf der anderen Seite war es ein Patzer von Dejan Stojanovic, der dem Spiel endgültig alle Spannung nahm. Nach 68 Minuten konnte der Keeper einen Hauptmann-Schuss nicht richtig abwehren, Janni Serra staubte ab. Danach blieb Kiel im Verwaltungsmodus, setzte aber immer wieder kleine Nadelstiche.

Die Kieler haben jetzt 56 Punkte, noch zwei Nachholspiele und allerbeste Chancen auf den Aufstieg. Tabellenführer Bochum ist noch vier Zähler weg, der Zweite aus Fürth sogar nur noch einen. St. Pauli bleibt Siebter und kann maximal noch Platz vier erreichen.

Das Spiel zum Nachlesen

90.+3 Min Abpfiff! Holstein Kiel schlägt St. Pauli mit 4:0.

90.+2 Min Zalazar kommt am Sechzehner noch einmal zum Abschluss, legt die Kugel aber schwach geschossen links am Tor vorbei.

90. Min Schiri Willenborg gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

89. Min Zalazar köpft Dittgen am linken Strafraumrand frei. Doch dem Flügelspieler verrutscht die Flanke – Abstoß.

88. Min Kiel nimmt nun jedes Tempo raus und will das Spiel ganz gemütlich und mit viel Ballbesitz zu Ende bringen.

86. Min St. Pauli bemüht sich weiterhin, bleibt aber glücklos. Wieder gibt’s eine Ecke – und wieder verpufft diese Gelegenheit, ohne ansatzweise gefährlich zu werden.

83. Min Jetzt darf sich mal Max Dittgen am Sechzehner versuchen. Der Joker spielt den Ball am herauseilenden Dähne vorbei – aber der Winkel ist zu spitz, um ins leere Tor einzunetzen.

82. Min Wieder ist Burgstaller offensiv am Ball, jetzt auf Linksaußen. Der Stürmer legt die Kugel in die Mitte, wo aber nur Keeper Dähne wartet.

80. Min St. Pauli will zumindest den Ehrentreffer. Burgstallers Schuss führt zu einer Ecke… aber die ist nicht präzise getreten und verpufft.

79. Min Aber die bleibt erneut ungefährlich.

78. Min Mühling holt eine Ecke für Kiel heraus.

76. Min Auch Timo Schultz legt nach. Daniel Buballa ersetzt Leart Paqarada positionsgetreu hinten links.

75. Min Letzter Wechsel der Kieler: Janni Serra geht für Benjamin Girth runter.

73. Min Reese dribbelt sich links in gute Flankenposition, spielt den Ball zentral vors Tor. Dort steht Joshua Mees – aber der Joker verpasst den Abschluss.

70. Min Beide Teams wechseln: Bei Holstein Kiel darf Fin Bartels runter, wird durch Joshua Mees ersetzt. Jannik Dehm ersetzt Phil Neumann hinten rechts. Bei St. Pauli ist jetzt Christian Viet für Rico Benatelli im Spiel.

68. Min Tor für Holstein Kiel! Hauptmann kommt nach einem Abwehrfehler in der St. Pauli-Hälfte an den Ball und stürmt unbedrängt in Richtung Tor. Den Schuss kann Stojanovic nicht festhalten, lässt den Ball nach vorne abprallen. Janni Serra staubt ab und plötzlich steht es 4:0. St. Paulis Keeper macht heute eine unglückliche Figur.

64. Min Ab und zu setzt Kiel noch Nadelstiche und sorgt für Gefahr vor dem Tor. So wie jetzt über Hauptmann, der zentral auf Mühling durchsteckt. Stojanovic ist geschlagen, aber Zander klärt als letzter Mann.

62. Min Vielleicht bringt diese Ecke St. Pauli zurück? Aber der Ball von Paqarada ist zu weit und geht an Freund und Feind vorbei.

61. Min Timo Schultz bringt drei Neue. Max Dittgen kommt für Omar Marmoush, Adam Dzwigala für James Lawrence und Lukas Daschner ersetzt Daniel-Kofi Kyereh.

58. Min Noch eine halbe Stunde ist zu spielen, aber aktuell fehlt der Begegnung der Schwung. St. Pauli findet noch keine Antwort auf das 0:3 – und Kiel ist merklich froh, hier nicht mehr Vollgas geben zu müssen.

55. Min Simon Lorenz foult Guido Burgstaller und bekommt dafür die Gelbe Karte.

52. Min Finn Porath hat Feierabend, für ihn spielt nun Fabian Reese.

49. Min Tor für Holstein Kiel! Fin Bartels hebt den Ball aus knapp 22 Metern zum 3:0 ins Tor und macht damit wohl den Deckel drauf.

47. Min Kiel hat einmal gewechselt. Hauptmann ersetzt Meffert im Zentrum.

46. Min Das Spiel läuft wieder.

Mit einem 0:2-Rückstand verabschiedet sich St. Pauli in Kiel in die Halbzeitpause. Dabei waren die Kiezkicker über weite Strecken den Gastgebern ebenbürtig und gestalteten das Spiel offen. In den entscheidenden Momenten bewies Kiel allerdings, weshalb das Tor zum Aufstieg nun ganz weit offensteht – und blieb vor dem Kasten eiskalt. Das 1:0 (22.) kam noch aus dem Nichts, das 2:0 (24.) blitzschnell hinterher. St. Pauli fehlte zu oft die Genauigkeit im letzten Pass, um selbst für Torgefahr zu sorgen. Welche Reaktion findet Trainer Timo Schultz? Gleich geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+1 Min Ecke für Kiel. Wieder führt Arslan aus – am Ende gibt es einen Abstoß.

45. Min Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

44. Min Im Umkehrschluss darf Holstein kontern. Johannes van den Bergh schließt ab, haut aber über den Kasten.

43. Min Zander setzt Burgstaller auf der rechten Seite ein. Der Stürmer hebt den Ball in den Strafraum, in die Position, wo er selbst stehen müsste – dort wartet aber nur ein Kieler Verteidiger.

42. Min Bis auf den Spielstand ist die Partie ausgeglichen. St. Pauli hat leicht weniger Spielanteile, dafür aber leicht mehr Torabschlüsse. Auch die Passquote ist mit 81 Prozent leicht besser als die der Kieler.

39. Min Paqarada bringt den Ball jetzt nach gutem Zuspiel von Zalazar von links vors Tor. Dähne ist vor Burgstaller da, Marmoush kommt ebenfalls nicht sauber zum Abschluss. Noch einmal Burgstaller… und Kiel hat’s geklärt.

36. Min Glück für St. Pauli: Offenbar schlug Stojanovic den Ball noch vor der Linie weg. Der VAR sagt jedenfalls, dass es beim 2:0 bleibt.

35. Min Porath ist erneut am Ball, zieht aus knapp 20 Metern mit viel Wucht einfach mal ab… Stojanovic hat Probleme, kann den Ball nicht festhalten, muss auf der Torlinie noch einmal in höchster Eile nachfassen! War der drin?

33. Min Mühling nimmt Porath an der linken Seite mit. Der Ball ist aber zu weit, um für eine anschließende gefährliche Szene zu sorgen.

30. Min Vielleicht aber jetzt? Kyereh spielt halbrechts einen Steilpass in Richtung Strafraum. Aber Burgstaller verliert das Laufduell gegen Dähne.

28. Min Der blitzschnelle Doppelschlag der Kieler hinterlässt Spuren. St. Pauli wirkt angeschlagen, viel gelingt den Kiezkickern aktuell nicht mehr.

24. Min Tor für Holstein Kiel! Fin Bartels erhöht nur kurz nach dem 1:0. Wieder kommt die Vorlage von Janni Serra, der den Ball zuvor von St. Paulis James Lawrence zugespielt bekommen hatte.

22. Min Tor für Holstein Kiel! Ahmet Arslan bringt die Störche in Führung. Janni Serra hätte schon einschieben können, legte aber noch einmal quer zu Ahmet Arslan. Der Mittelfeldmann hatte dann keine Probleme mehr, den Ball ins Tor zu bringen und feiert seinen zweiten Saisontreffer.

21. Min Ecke für Kiel. Arslan führt aus, findet aber mit seiner Hereingabe kein Durchkommen.

19. Min Stojanovic schlägt einen Ball direkt in die Füße von Meffert. Über Porath kommt Arslan rechts am Sechzehner zum Abschluss, aber der österreichische Keeper macht seinen Patzer umgehend wieder wett.

17. Min Kyereh luchst Serra den Ball ab, legt auf Zalazar ab. Dem Uruguayer fehlt allerdings eine zündende Idee und Kiel ist wieder am Ball.

16. Min Derweil hat Ahmet Arslan für ein taktisches Foul die Gelbe Karte bekommen.

15. Min Es gibt eine Ecke. Paqarada tritt von links an, findet Ziereis – aber der wird fair weggecheckt.

14. Min St. Pauli macht jetzt Druck. Die nächste starke Szene könnte sich erneut über Zander ergeben. Der Rechtsverteidiger flankt auf den langen Pfosten auf Kyereh, aber der kommt nicht sauber an den Ball.

13. Min Und die wird sogar gefährlich. Der Ball wandert zwischen den Kieler und Hamburger Köpfen hin und her, aber die Gastgeber können die Szene nicht bereinigen. So landet die Kugel letztlich bei Burgstaller, der abzieht… aber an Keeper Dähne scheitert.

11. Min St. Pauli presst früh und holt sich den Ball so schnell wieder. So auch jetzt auf der rechten Seite. Zander flankt den Ball flach an den Sechzehner, wo Burgstaller steht. Der Österreicher kann recht frei abziehen, schießt – Ecke!

9. Min Marmoush spielt einen Doppelpass mit Becker, bringt sich so rechts am Strafraum in gute Flankenposition… aber die versandet bei den Gastgebern. Neumann köpft die Kugel aus der Gefahrenzone.

7. Min Zu Spielbeginn präsentiert sich Kiel aktiver als St. Pauli. Nach sieben Minuten kommen die Störche auf 65 Prozent Ballbesitz.

5. Min Zweimal tauchten die Gastgeber schon in der Nähe des St. Pauli-Strafraums auf. Philipp Ziereis war aber jeweils rechtzeitig zur Stelle.

3. Min Holstein Kiel spielt in blauen Trikots mit weißen Hosen, St. Pauli setzt auf eine Kombination in doppeltem Braun.

1. Min Das Spiel läuft.

Anpfiff!

– Die Teams stehen schon auf dem Rasen. Gleich geht’s los!

– Timo Schultz vertraut damit erneut auf die Mannschaft, die vor der Pause Fürth mit 2:1 schlagen konnte.

– Das ist die Aufstellung des FC St. Pauli: Stojanovic – Zander, Ziereis, Lawrence, Paqarada – Benatelli – Becker, Zalazar – Kyereh – Marmoush, Burgstaller.

Liveticker: So spielt St. Pauli gegen Holstein Kiel

– Nach dem 2:0 gegen Sandhausen tauscht Werner auf zwei Positionen. Mühling und Porath sind neu dabei und vertreten Lee und Reese (beide Bank).

– So schickt Ole Werner seine Kieler auf den Platz: Dähne – Neumann, Wahl, Lorenz, van den Bergh – Meffert – Mühling, Arslan – Bartels, Serra, Porath.

– Spannung verspricht auf jeden Fall die Form beider Mannschaften. Holstein Kiel hat seine letzten vier Heimspiele gewonnen und ist dabei dreimal ohne Gegentor geblieben. St. Pauli fuhr in den letzten sechs Partien fünf Siege ein.

– Doch auch für St. Pauli wäre ein Sieg wichtig: Mit fünfzig Punkten würden die Kiezkicker über Nacht auf Platz sechs klettern und den Abstand auf Kiel erst einmal auf drei Zähler verkleinern.

– Holstein Kiel könnte mit einem Dreier die Tür zur Bundesliga-Relegation ganz weit aufstoßen. Über Nacht würde der Vorsprung auf den HSV und Düsseldorf auf vier Punkte anwachsen – und Kiel hat weiterhin weniger Spiele als die Konkurrenz.

– Bisher pfiff der 42-jährige Osnabrücker 16 St. Pauli-Spiele. Acht Siege gab’s, dazu kommen drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Kurios: Willenborgs letzter St. Pauli-Einsatz war das Hinspiel gegen Kiel.

– Schiedsrichter ist heute Abend Frank Willenborg. An den Seitenlinien assistieren Markus Schüller und Fabian Maibaum, Steven Greif kommt als vierter Offizieller zum Einsatz. Aus Köln behalten die Video-Assistenten Pascal Müller und Tobias Schultes das Spiel im Blick.

– Die Langzeitverletzten Ryo Miyaichi und Christopher Buchtmann könnten dagegen im Endspurt wieder zu ernsthaften Optionen für den Kader werden. Gegen Holstein Kiel setzen beide Kiezkicker allerdings noch aus.

– Sicher fehlen wird St. Pauli Afeez Aremu. Der Mittelfeldspieler ist aus privaten Gründen zu seiner Familie nach Nigeria gereist. Auch Sebastian Ohlsson ist noch angeschlagen und nicht einsatzbereit.

– Seit 2017 gibt es wieder regelmäßige Spiele zwischen den Kiezkickern und ihrem Nord-Rivalen. Mit jeweils drei Siegen und dem 1:1 aus dem Hinspiel Anfang Januar ist die Bilanz seit dem Kieler Aufstieg ausgeglichen.

Liveticker: St. Pauli muss bei Holstein Kiel ran

– Es ist die 70. Begegnung beider Vereine. Bisher stehen für St. Pauli 28 Siege, 20 Unentschieden und 21 Niederlagen bei 114:99 Toren zu Buche.

– Moin und Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Freitagabend! St. Pauli reist heute zu Holstein Kiel. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.