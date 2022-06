Torwart-Wechsel bei St. Pauli? Das sagt Schultz über die Hierarchie im Kasten

Der Anblick der Torwartübungen ist ungewohnt für die seit einer Woche wieder beim Training erlaubten Kiebitze an der Kollau. Was nicht (nur) daran liegt, dass sie pandemiebedingt so lange weg waren. Nein, es liegt zuvorderst an der von nun an dauerhaften Abwesenheit von Torwarttrainer Mathias Hain, der den Verein nach 14 Jahren verlassen musste.

Marco Knoop ist der neue Mann für die drei Keeper, von denen er zurzeit nur zwei zu Gesicht bekommt. Nach seiner Länderspielreise mit Bosnien befindet sich Nikola Vasilj noch im Urlaub, derweil Dennis Smarsch schuftet. Und sich einen Vorsprung erarbeiten kann?

St. Pauli-Torwart Vasilj weilt noch im Urlaub

Das Torwart-Duell ist jedenfalls eröffnet, Knoop will sich zunächst einen Eindruck seiner Schützlinge (zu denen auch Sören Ahlers gehört) verschaffen. Und auch Timo Schultz betont: „Ich werde vorm Saisonstart ganz bestimmt keine Stammplätze vergeben.“

Smarsch oder Vasilj – wen stellt Schultz ins St. Pauli-Tor?

Vasilj bescheinigt er eine „gute Saison“, er habe „das Vertrauen gerechtfertigt“. Gleichzeitig habe Smarsch in den Pokalspielen und bei Vasiljs Ausfall auf Schalke „Ausrufezeichen gesetzt“.

Also, alles offen? Smarsch wird es hoffen. Und Vasilj dagegenhalten, schon kommende Woche ist er zurück. Und im Torwart-Duell als Platzhirsch Favorit.