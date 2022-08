Spektakel in Karlsruhe, Kiel gewinnt Nord-Duell: Platz fünf für St. Pauli möglich

Allzu aussagekräftig ist die Tabelle nach vier Spieltagen natürlich noch nicht, erste Tendenzen sind aber sehr wohl schon zu erkennen. Und so trafen am Samstag in der Zweiten Liga drei bisher eher erfolgreiche Teams auf drei eher erfolglose. Bei einem der Letzteren änderte sich dies, der Karlsruher SC feierte gegen Sandhausen seinen ersten Saisonsieg.

Danach sah es lange Zeit nicht aus – schon nach zehn Minuten gerieten die defensiv verletzungsgeplagten Badener durch Ex-HSV-Profi David Kinsombi in Rückstand, den sie allerdings nach einer guten halben Stunde in Person von Malik Batmaz egalisieren konnten. Nach einer Stunde brachte Ahmed Kutucu den SVS dann erneut in Führung, die bis kurz vor Schluss hielt, bis zum Doppelschlag in Minute 84 und 87. Erst köpfte Simone Rapp zum Ausgleich ein, danach vollendete Lucas Cueto einen Konter zum Siegtreffer.

KSC feiert ersten Sieg, Kiel und HSV gewinnen weiter

Für den KSC ein enorm wichtiger Erfolg, bisher hatte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner erst einen Punkt sammeln können. Durch den Dreier rückt sie auf einen Punkt an den FC St. Pauli heran, der am Sonntag Aufsteiger Magdeburg empfängt (Liveticker auf MOPO.de). Die Kiezkicker können im für sie günstigsten Fall nach dem Spieltag auf Rang fünf stehen. Viel wichtiger aber: Mit einem Sieg kletterten sie auf zwei Punkte an Spitzenreiter Paderborn heran.

Hinter den Ostwestfalen folgen neben Heidenheim, das bereits am Freitag Nürnberg 3:0 schlug, zwei Teams, die am Samstag genau wie Karlsruhe siegten: Der HSV mit 2:0 bei Arminia Bielefeld, das nach dem Abstieg aus der Bundesliga weiter punktlos ist. Und Holstein Kiel mit 3:0 gegen Eintracht Braunschweig, für das selbiges gilt nach dem Aufstieg aus der dritten Liga. Für Kiel waren Steven Skrzybski (12., 73.) und Benedikt Pichler erfolgreich, für den HSV trafen Ransford Königsdörffer (28.) und Laszlo Bénes (74.), Letzterer per sehenswertem Fernschuss.