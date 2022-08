Burchert oder Smarsch? Das sagt St. Paulis Schultz zur Torwartfrage

„Es war ein Prozess, der nicht nur ein paar Tage, sondern etwas länger dauerte“, sagte Timo Schultz am Freitag mit Blick auf die Torwart-Frage bei St. Pauli. Genau genommen dauert der Prozess noch immer an, Gutachter und Torwarttrainer Marco Knoop nimmt Dennis Smarsch (23) genauso weiter in Augenschein wie Sascha Burchert (32), den St. Pauli am Montag verpflichtete.

Nur zu wessen Gunsten das Urteil fällt, das ließ Schultz weiter offen. Entweder pro Smarsch, der wegen Nikola Vasiljs Fingerfraktur als Nummer eins in die Saison startete und St. Paulis Spielweise kennt. „Wir sind mit ihm zu hundert Prozent zufrieden“, sagte der Trainer trotz Smarschs Unsicherheiten.

Burchert punktet bei St. Pauli mit Erfahrung

Oder zu Gunsten des erfahrenen Burcherts. „Er ist in der Torwartgruppe jemand, der den jüngeren Kollegen auch mal einen Tipp geben kann“, sagte Schultz.

Das könnte Sie auch interessieren: Lukas Daschner kann zeigen, „was ich draufhabe“

Beide Keeper aus der Hauptstadt eint das Bestreben, nichts und niemanden durchzulassen. In ihrem Stil dagegen unterscheiden sich der mitspielende Smarsch und der eher traditionell agierende Burchert. Wer also wird am Sonntag gegen Magdeburg (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) St. Paulis Berliner Mauer? Eine höchste diffizile Frage. Mehr spricht wohl für Burchert.