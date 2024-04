Karlsruhe – St. Pauli 2:1: KSC ringt Kiezklub im Aufstiegskampf nieder

Der FC St. Pauli hat es verpasst, den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg zu gehen. Beim Karlsruher SC unterlagen die Kiezkicker mit 1:2. Bereits ganz früh brachte Franke (2.) die Badener in Front, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Irvine (37.) sorgte Nebel (69.) für den Siegtreffer.

Der KSC erwischte dabei einen Traumstart ins Spiel, schon nach zwei Minuten stand Franke im Strafraum goldrichtig und staubte einen parierten Gondorf-Kopfball ab. In der Folge brauchte St. Pauli ein wenig, um ins Spiel zu finden. Abgesehen von einem Pfosten-Knaller durch Saliakas (11.) gelang es den Kiezkickern im ausverkauften BBBank Wildpark kaum, nennenswerte Offensivszenen zu kreieren.

Erst nach einer guten halben Stunde fand St. Pauli zu seiner gewohnten Spielkontrolle und hatte durch Saad (32.) auch direkt eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, ehe es Irvine (37.) schließlich besser machte und zu einem Ausgleich einköpfte, der sich zu diesem Zeitpunkt zwar nicht zwingend angedeutet hatte, weil der KSC das Spiel durch regelmäßige Gegenstöße zu jedem Zeitpunkt offen gestaltete, der aber keinesfalls unverdient daherkam. Mit dem 1:1 ging es zugleich auch in die Kabinen.

In den zweiten Durchgang fand St. Pauli dann deutlich besser hinein, als es in Hälfte eins der Fall war. Und der Druck schien sich sofort auszuzahlen, doch Irvines vermeintlicher Treffer zum 2:1 wurde zurecht wegen einer Abseitsstellung im Vorfeld aberkannt. Ansonsten wurden die Kiezkicker vor allem nach Standards gefährlich, brachten es aber nicht fertig, in Führung zu gehen.

Und so hielt St. Pauli den Gegner im Spiel, was sich umgehend bestraft wurde: Zunächst scheiterte Zivzivadze noch an Vasilj (64.), wenig später vollendete dann aber Nebel (69.) einen blitzsauberen Spielzug zum 2:1. Nur wenige Minuten später sah Wahl dann auch noch die Gelb-Rote Karte, St. Pauli musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Doppelt bitter: Beide Verwarnungen für Wahl waren mindestens diskutabel, zudem war Saliakas Augenblicke vor dem Platzverweis elfmeterwürdig im Strafraum auf den Fuß getreten worden.

In der Schlussphase hatte St. Pauli zwar die Spielkontrolle, schaffte es aber nur noch selten, sich klare Torchancen herauszuspielen. Doch eine große Chance gab es noch, Hartels Volleyschuss (90.+2) verfehlte das gegnerische Tor aber um Zentimeter.

Und so blieb es beim 1:2 aus Sicht der Kiezkicker, womit zumindest das zweitplatzierte Kiel bis auf zwei Punkte und damit bedrohlich nah an St. Pauli heranrückt. Der Vorsprung auf Rang drei läge dagegen selbst bei einem Düsseldorfer Sieg am Sonntag trotz der Niederlage noch bei komfortablen acht Zählern.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+6 Min Beinahe die Entscheidung, doch Wanitzeks Schuss landet an der Latte.

90.+5 Min Drewes sieht Gelb wegen Zeitspiels.

90.+5 Min Hartel zieht aus der Distanz ab – deutlich drüber. War es das schon?

90.+5 Min Die letzte Minute bricht in diesem Moment an. Bekommt St. Pauli noch die eine Chance?

90.+3 Min Stindl rauscht völlig übermotiviert in Saliakas rein und sieht eine Gelbe Karte der unstrittigeren Sorte.

90.+2 Min Weiterer Wechsel beim KSC, Rapp kommt für Gondorf.

90.+2 Min Da war sie, die Riesenchance auf den Ausgleich! Hartel kommt links im Strafraum an den Ball, sein Volleyschuss rauscht nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

90. Min Eichner bringt Stindl für Torschütze Nebel.

90. Min Fünf Minuten werden nachgespielt.

90. Min Hürzeler bringt mit Maurides nochmal offensive Wucht, für ihn weicht Eggestein.

89. Min Die letzte reguläre Minute läuft. St. Pauli drückt zwar, schafft es aber noch nicht, sich Großchancen zu erspielen.

87. Min Unmittelbar vor dem Platzverweis gegen Wahl ist Herold Saliakas im Strafraum auf den Fuß getreten. Es war wohl die Szene, die Hürzeler so aufbrachte – und auch eine, bei der zumindest über einen Elfmeter hätte diskutiert werden können. Dass unmittelbar im Nachgang ein Kiezkicker vom Platz fliegt, ist natürlich sehr bitter.

86. Min Fünf Minuten sind regulär noch zu gehen. Gelingt St. Pauli hier noch der Ausgleich?

85. Min Hürzeler wechselt nochmal offensiv, bringt Albers für Ritzka.

82. Min Die Schlussphase ist längst angebrochen, der Ton ist durch die hitzigen und ereignisreichen letzten Minuten gesetzt.

81. Min Matanovic steckt durch auf Schleusener, der rechts in den Strafraum eindringt, sich dann aber gegen den Abschluss und für das Zuspiel in die Mitte entscheidet – wohl die falsche Wahl, denn er findet keinen Abnehmer.

79. Min Auch Gondorf sieht gelb.

76. Min Es kommt knüppeldick für den FC St. Pauli: Wahl kommt auf links gegen Matanovic zu spät und sieht Gelb. Weil es schon seine zweite war, muss der Innenverteidiger frühzeitig duschen gehen.

75. Min Schleusener wird auf der linken Außenbahn geschickt und bedient Matanovic, dessen Abschluss Vasilj pariert. Anschließend entscheidet das Schiedsrichter-Gespann auf Abseits.

74. Min St. Pauli bekommt an der rechten Seitenauslinie einen sehr glücklichen Freistoß zugesprochen. Derweil sieht Hürzeler seine siebte Gelbe Karte in dieser Spielzeit, was genau dem Übungsleiter missfiel, ist nicht klar.

72. Min St. Pauli will sofort antworten: Hartel pflückt einen langen Ball runter, dreht sich einmal und schließt schließlich mit rechts ab, verfehlt das Tor aber doch deutlich.

71. Min Auch St. Pauli wechselt doppelt: Amenyido und Afolayan kommen für Kemlein und Saad.

69. Min Ein toller Spielzug bringt die erneute Führung für die Badener! Wanitzek spielt einen klasse öffnenden Ball auf Schleusener, der im Strafraum perfekt querlegt für Nebel, der wiederum nur noch einzuschieben braucht.

69. Min Tor für den KSC! Nebel bringt Karlsruhe erneut in Front!

67. Min Der KSC wechselt gleich doppelt: Zivzivadze und Jensen gehen runter, für sie kommen Schleusener und Burnic.

66. Min Da war deutlich mehr drin. Irvine fängt einen haarsträubenden Fehlpass im gegnerischen Spielaufbau ab, spielt dann aber Hartel in den Rücken. Der wird im Strafraum zwar gestoßen, für einen Elfmeter war das aber zu wenig, Bacher winkt sofort ab.

64. Min Riesenchance für den KSC! Jensen pflückt einen langen Ball klasse herunter und spielt schließlich Zivzivadze frei. Der Georgier visiert das lange Eck an, doch Vasilj pariert stark. Der Nachschuss von Jung geht Richtung Tribüne.

61. Min Doch auch Karlsruhe kann stets brandgefährlich werden. Zivzivadze schickt Matanovic in die Spitze, doch Dzwigala kommt gerade rechtzeitig und grätscht seinen ehemaligen Kollegen mit einem exzellenten Tackling ab.

60. Min So schwach St. Pauli in den ersten Durchgang startete, so gelungen ist der Auftakt in den zweiten. Für einen zweiten Treffer fehlt vor dem Tor noch das Glück.

55. Min Wahnsinn, St. Paulis Standards sind heute exzellent: Zunächst chipt Hartel auf den Kopf von Eggestein, der an Drewes scheitert. Beim folgenden Standard von der anderen Seite kommt Irvine angerauscht, wieder pariert Drewes. Und auch bei der dritten Ecke siegt Irvine im Luftduell, köpft aber drüber. Zeit zum Durchatmen für den KSC.

54. Min … und so ist es, Bacher nimmt das Tor zurück. Weiter 1:1.

53. Min Irvine kommt an der Strafraumgrenze an den Ball und schlenzt ihn über den rechten Innenpfosten ins Tor. Doch in der Entstehung stand Kemlein im Abseits, eigentlich dürfte der Treffer nicht zählen…

53. Min Tor für St. Pauli! Irvine schnürt den Doppelpack!

52. Min St. Pauli macht in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs das Spiel – und Karlsruhe kontert: Jung wird auf rechts freigespielt und hat jede Menge Wiese vor sich. Seine Flanke segelt durch den Strafraum und erreicht schließlich Wanitzek, der aufs Tor schlenzt. Doch kein Problem für Vasilj.

49. Min Saad wird an der Torauslinie auf den ersten Blick fair abgeräumt. Dennoch nimmt Referee Bacher Kontakt zum Videoassistenten auf, lässt aber zurecht weiterspielen.

47. Min Diesmal kann der Standard geklärt werden.

46. Min Hartel holt gleich mal eine Ecke raus.

46. Min Weiter geht‘s!

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Mit einem Remis geht es in die Kabinen. Der KSC begann blitzartig und ging nach nur zwei Minuten in Führung. Im Anschluss wirkten die Kiezkicker durchaus beeindruckt und brauchten etwas Zeit, um etwas Kontrolle ins Spiel zu bekommen. Der Ausgleich durch Irvine (37.) kam dennoch ein wenig überraschend, war angesichts zweier Top-Chancen durch Saliakas (11.) und Saad (32.) aber nicht unverdient. Für den zweiten Durchgang ist alles offen.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+2 Min Saad sucht am zweiten Pfosten Hartel, der aber nicht an den Ball kommt.

45. Min Es gibt drei Minuten obendrauf.

42. Min Saliakas flankt mit links vor das Tor, Drewes packt sicher zu.

39. Min Wirklich angedeutet hatte sich der Treffer nicht, doch auch das ist eine Qualität: aus wenig viel zu machen.

37. Min Wenn aus dem Spiel wenig geht, muss eben ein Standard her! Hartel schlägt die erste St. Pauli-Ecke des Spiels perfekt ins Zentrum, wo Irvine freigeblockt wird und deshalb völlig blank wuchtig zum Ausgleich einköpfen kann.

37. Min Tor für St. Pauli! Irvine köpft den Ausgleich!

34. Min Im Nachgang des folgenden Freistoßes kommt Zivzivadze zum Schuss, wird aber geblockt. Anschließend fängt Vasilj sicher.

33. Min Der nächste rassige Zweikampf: Saliakas trifft Matanovic mit dem Unterarm am Hinterkopf. Der Ex-Kiezkicker muss sich kurz schütteln, steht aber wieder.

32. Min Die zweite richtig gute Möglichkeit für die Gäste! Irvine gibt in die Mitte, am zweiten Pfosten kommt Saad angerauscht, sein Schuss wird aber von Jung geblockt.

29. Min Die ganz große Druckphase des KSC scheint vorerst beendet, St. Pauli hat wieder etwas mehr Kontrolle.

26. Min Wanitzek und Dzwigala rasseln mit den Köpfen zusammen, der Karlsruher muss behandelt werden. Hürzeler nutzt die Pause für ein paar Instruktionen, mit der bisherigen Leistung seiner Mannschaft kann er nicht zufrieden sein.

24. Min Jetzt hat es auch den ersten Hamburger erwischt: Wahl hält gegen Zivzivadze und sieht Gelb. Eine sehr harte Entscheidung, schließlich fand das Foul tief in der gegnerischen Hälfte statt.

22. Min Erneut taucht Kemlein in der Spitze auf. Diesmal wird er von Irvine geschickt, doch wieder ist Jung gerade rechtzeitig im Zweikampf. Anschließend hebt der Schiedsrichter-Assistent die Fahne.

21. Min Eine positive Signalwirkung ging vom Pfosten-Knaller durch Saliakas vor rund zehn Minuten nicht aus, Karlsruhe ist weiter deutlich gefährlicher.

19. Min St. Pauli unterlaufen hier bisher ungewohnt viele Fehler im Spielaufbau. Diesmal gewinnt Nebel den Ball und legt raus auf Jung, der aber in den Rückraum flankt, während alle Mitspieler auf ein Zuspiel vor das Tor spekuliert haben.

18. Min Franke geht gegen Kemlein zu ungestüm zu Werke und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

17. Min Gleiches Bild, diesmal aus dem Spiel heraus: Wanitzek gibt von links ins Zentrum, wo Matanovic ein paar Zentimeter Körpergröße fehlen.

15. Min Und der kommt nicht schlecht! Wanitzek schlägt den ruhenden Ball mit rechts mit viel Schnitt, im Strafraum fehlen sowohl Beifus mit dem Kopf als auch Matanovic mit dem Fuß nur Zentimeter.

14. Min Saliakas trifft Wanitzek von hinten. Freistoß für den KSC aus halblinker Position.

13. Min Kemlein wird in die Spitze geschickt, doch zwei Karlsruher sind rechtzeitig zur Stelle und spitzeln den Ball zum Keeper. St. Pauli ist jetzt im Spiel!

11. Min Die Riesenchance zum Ausgleich! Saliakas wird im rechten Halbraum freigespielt, lässt Wanitzek ins Leere rutschen und knallt das Leder aus rund 16 Metern an den rechten Pfosten. Den Abpraller bekommt Saad nicht kontrolliert.

8. Min Der KSC ist giftig in den Zweikämpfen und lässt den Gästen in den entscheidenden Räumen kaum Luft zum Atmen.

6. Min Aus dem Auswärtsblock wird es heute übrigens keine Stimmung geben, aufgrund eines medizinischen Notfalls im eigenen Fanlager verzichten die St. Pauli-Ultras auf den Support.

4. Min Wie reagiert der Kiezklub? Zunächst lassen die Gäste den Ball durch die eigenen Reihen laufen.

2. Min Der ganz frühe Rückstand für St. Pauli! Nach einer Ecke von Nebel köpft Gondorf aufs Tor. Vasilj wehrt ab, allerdings direkt vor die Füße von Franke, der goldrichtig steht und zum 1:0 abstaubt.

2. Min Tor für den KSC! Franke bringt die Gastgeber in Führung!

1. Min Los geht‘s!