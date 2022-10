Kapitäne kommen zurück: St. Paulis Hoffnungsträger vorm Derby

Am Tag nach dem Frust-Erlebnis von Braunschweig standen sie beide auf dem Trainingsplatz an der Kollaustraße. Leart Paqarada und Jackson Irvine werden, wenn sie kein Rückschlag ereilt, am Freitag spielen können. Die beiden Kapitäne sind St. Paulis Hoffnungsträger.

Das Pflaster über dem rechten Auge hatte eine beeindruckende Größe. Der massive Cut, erlitten in einem Zweikampf mit Eintrachts Benkovic, hatte am Samstag zur frühzeitigen Auswechslung Irvines geführt. Tags darauf aber sendete er durch seine Anwesenheit das klare Zeichen: Ich will gegen den HSV dabei sein.

Leart Paqarada wird gegen den HSV sein St. Pauli-Comeback geben

Was auch für Paqarada gilt. „Eine volle Trainingswoche“ wollte ihm Timo Schultz nach dessen Muskelverletzung noch geben, hatte in Braunschweig auf ihn verzichtet, weil ihm das Risiko eines Rückfalls zu groß erschien. Das Derby wird sich der Linksverteidiger aber nicht nehmen lassen.

Wie wichtig das Duo für die Mannschaft ist, war jüngst in Braunschweig erkennbar. Einzig Eric Smith, der ersatzweise die Binde übernommen hatte, hatte wenigstens in Ansätzen die Führung einer Truppe übernommen, denen es sichtbar an Führungskräften mangelt.