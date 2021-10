Eine Länderspielpause nutzen viele Profis zum Heimaturlaub, nur wenige kommen aber mit einem Ring am Finger zurück – so wie St. Paulis Kapitän Philipp Ziereis, der in Regensburg seiner langjährigen Freundin Sarah am Freitag das Jawort gab.

Viele Mitspieler gratulierten mit noch mehr Emojis via Instagram – und auch ein alter Bekannter meldete sich zu Wort, um dem braun-weißen Dauerbrenner (spielt die neunte Saison am Millerntor) zu gratulieren.

St. Pauli-Kapitän Ziereis heiratet in Regensburg

„Glückwunsch, Malaka!“, schrieb St. Paulis Ex-Stürmer Dimitrios Diamantakos (mittlerweile bei Hajduk Split), wobei „Malaka“ ein etwas derbes griechisches Wort für Kumpel ist.

Ziereis’ Nachfolger steht auch schon bereit – nicht als St. Pauli-Kapitän, sondern als Ehemann. Mittelfeldspieler Marcel Hartel nutzte die freien Tage in Rom, um sich mit seiner Maike zu verloben. St. Paulis Profis bevorzugen offenbar den Aktiv-Urlaub.