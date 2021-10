Unter anderem auf fünf Nationalspieler musste der FC St. Pauli beim 0:3 in Freiburg verzichten. Natürlich wünscht der Kiezklub seinen Internationalen in der WM-Quali viel Erfolg, am wichtigsten aber wird es sein, dass das Quintett gesund nach Hamburg zurückkehrt.

Den Auftakt machte in der Nacht zu Freitag Jackson Irvine, der weiter auf einer Erfolgswelle schwimmt, mit Australien 3:1 gegen den Oman gewann und dabei 80 Minuten auf dem Platz gestanden hat. Am Dienstag geht es für die Aussies in Japan weiter. Am Freitagabend war James Lawrence mit Wales in der Tschechischen Republik, kam beim 2:2 aber nicht zum Einsatz. Am Montag gastieren die Waliser in Estland.

FC St. Pauli: Mehrere Profis in der WM-Qualifikation aktiv

Nikola Vasilj tritt mit Bosnien-Herzegowina am Samstagnachmittag (15 Uhr) in Kasachstan und am Dienstagabend in der Ukraine an. Am Samstagabend (18 Uhr) hat Daniel-Kofi Kyereh mit Ghana Heimrecht gegen Simbabwe, das Rückspiel steigt am Dienstagnachmittag.

Zu guter Letzt erreichte Marcel Beifus mit der deutschen U20 am Donnerstagabend ein 0:0 beim Testspiel in Polen, am Montag geht es gegen Rumänien.