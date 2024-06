Kantersieg vor XXL-Kulisse! Nächster Titel für den FC St. Pauli ist perfekt

Der FC St. Pauli kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Zwei Wochen nach der gewonnen Zweitliga-Meisterschaft der Männer als Krönung des Bundesliga-Aufstiegs haben die 1. Frauen des Kiezklubs mit dem nächsten Titelgewinn nachgelegt und für eine weitere braun-weiße Party gesorgt – und wie! Im Finale des Hamburger Lotto-Pokals fegten die Titelverteidigerinnen den SC Victoria mit 6:0 (3:0) vom Rasen des rappelvollen Stadions Hoheluft. Damit sind die St. Pauli-Frauen erneut im DFB-Pokal dabei.

Nach dem Abpfiff in der 92. Minute des einseitigen Endspiels rannten die „Girls in Brown“, die an diesem Tag ganz in Weiß spielten, aufeinander zu, fielen sich in die Arme, jubelten und feierten den hochverdienten Sieg. Dann machten sie die Welle vor der Tribüne, auf der eine beeindruckend große Anzahl St. Pauli-Fans schon während der Partie für eine fantastische Stimmung gesorgt hatten und ihr Team frenetisch feierten. Gänsehaut.

FC St. Pauli: Frauen siegen vor großer Pokal-Kulisse

Insgesamt waren über 4133 Zuschauende im Stadion – und damit deutlich mehr als beim Hamburger Pokal-Finale der Herren zwischen Regionalligist FC Teutonia 05 und Oberligist USC Paloma (4:0), das 3663 Menschen im Stadion verfolgt hatten.

Das von Ex-Kiezkicker Jan-Philipp Kalla und Kim Koschmieder trainierte Regionalliga-Team war im Duell mit dem Oberligisten das klar bessere und überlegene Team. Schon zur Halbzeit stand es 3:0. Das schönste Tor des Tages war zugleich das letzte des Spiels: ein herrlicher Distanzschuss von Vanessa Zawada in den Winkel (87.). Die vorangegangenen fünf Treffer erzielten Ann-Sophie Greifenberg (5.), Midou Loubongo-MBoungou (21.), Tabea Schütt (25.), Julia Hechtenberg (50.) und 5:0 Mia Jonsson (75.).

1. Frauen des Kiezklubs wieder im DFB-Pokal dabei

„Wir wollten unserer Rolle als favorisiertes Team heute von Anfang an gerecht werden“, sagte Coach Koschmieder. „Das haben wir geschafft. Es war ein toller Rahmen und wir sind glücklich über die Titelverteidigung.“ Zudem freuen sich die Kiezkickerinnen über die erneute Teilnahme am DFB-Pokal.

In der vergangenen Saison hatten die Kiezkickerinnen die 2. Runde erreicht und dort in einem denkwürdigen Pokal-Derby vor der sensationellen Kulisse von 19.000 Zuschauenden am Millerntor zwar mit 1:7 gegen den favorisierten HSV verloren, sich aber dennoch wie Gewinnerinnen fühlen dürfen.