„Kann noch zum Faktor werden“: Schultz glaubt an Matanovic

Sein Weg ist vorgezeichnet, über die Zukunft muss sich Igor Matanovic keine Gedanken mehr machen. Ab der kommenden Saison steht er bis Sommer 2026 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, die nächste Spielzeit bleibt er bekanntermaßen leihweise dem FC St. Pauli erhalten. Und der 19-Jährige, so hofft man auf dem Kiez, kann noch aktiv dafür sorgen, dass es in der nächsten Serie schon zum Duell mit seinem neuen Arbeitgeber kommt.

So fürchterlich viel Zeit hatte Matanovic bislang noch nicht, die Geschicke der Hamburger positiv zu beeinflussen. Der letzte seiner fünf Startelf-Einsätze beim 0:3 gegen Hannover liegt knapp zwei Monate zurück, in den vergangenen Wochen blieb ihm nur die Kurzarbeit. Ein Tor wollte ihm bislang noch nicht gelingen, am nächsten dran war er in Dresden, als er nur die Latte traf – und am vergangenen Samstag gegen Bremen.

FC St. Pauli: Trainer Timo Schultz glaubt an Igor Matanovic

Seinen fulminanten 18-Meter-Hammer konnte Keeper Pavlenka mit einiger Mühe parieren, doch wenn es nach Timo Schultz geht, wird bis Mitte Mai noch mindestens ein Matanovic-Abschluss den Weg ins Ziel finden.

„Igor kann noch zum Faktor in dieser Saison werden“, stellte der Trainer heraus, der dem außergewöhnlichen Talent alle Zeit der Welt zur Weiterentwicklung zugesteht. „Igor muss noch ganz, ganz viel lernen“, sagte Schultz, „aber er hat überragende Voraussetzungen.“