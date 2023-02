Kallas große Abschieds-Show: Diese St. Pauli-Legenden kommen ans Millerntor

Im Sommer ist es schon drei Jahre her, dass er die Schuhe – zumindest im Profi-Bereich – an den Nagel gehängt hat. 17 Jahre lang spielte Jan-Philipp Kalla in Braun-Weiß, absolvierte 173 Pflichtspiele (4 Tore, 6 Vorlagen) für die Profis und weitere 173 (12 Tore, 5 Vorlagen) für die U23 und U19. Corona hatte ein angekündigtes Abschiedsspiel lange unmöglich gemacht, doch am 25. März ist es jetzt endlich soweit.

„Schnecke“ sagt tschüs, und zwar mit prominenter Gäste-Liste. Beim Spiel „Kalla vs. Friends“ werden zahlreiche Akteure auf dem Millerntor-Rasen stehen, die ihre Spuren auf St. Pauli hinterlassen haben.

St. Pauli spendet Teil der Erlöse von Kalla-Abschied

Ab sofort gibt es Tickets für das Event im Online-Shop. Ein Teil der Erlöse des Spiels gehen als Spende an KIEZHELDEN, Dunkelziffer e.V., Kallas Friends Cup Förderverein e.V. sowie an die Erdbebenopferhilfe in der Türkei und in Syrien.

Mit dabei sind neben dem Hamburger Schiedsrichter Patrick Ittrich unter anderem folgende St. Pauli-Legenden: Fin Bartels, Fabian Boll, Jonathan Bourgault, Florian Bruns, Dennis Daube, Marius Ebbers, Johannes Flum, Sören Gonther, Ralph Gunesch, Mathias Hain, Philipp Heerwaagen, Robin Himmelmann, Marc Hornschuh, Ian Joy, Marvin Knoll, Florian Lechner, Alex Meier, Fabio Morena, Korbinian Müller, Bernd Nehrig, Yi-Young Park, Morike Sako, Jan-Marc Schneider, Lasse Sobiech, Waldemar Sobota, André Trulsen und Henk Veerman.