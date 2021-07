Beim einen verzögert sich die erhoffte Rückkehr, beim anderen verschiebt sich das St. Pauli-Debüt: Nimmt man die Eindrücke das Donnerstag-Trainings zum Maßstab, dann wird Trainer Timo Schultz am Samstag (13 Uhr, Norderstedt) im Test gegen Odense auf einiges Personal verzichten müssen.

Klar war von vornherein, dass mit den Rekonvaleszenten Christopher Avevor, Jannes Wieckhoff und Igor Matanovic noch nicht zu rechnen sein würde. Auch Sebastian Ohlsson (Probleme mit dem Hüftbeuger) wird mit Ankündigung nicht dabei sein, des Schweden dicker Kumpel James Lawrence ebenso nicht. Der Waliser ist zwar wieder schmerzfrei, absolvierte am Donnerstag die komplette Einheit, das Risiko eines Rückfalls nach seiner Wadenverletzung ist St. Pauli aber zu groß.

Das könnte Sie auch interessieren: Luca Zander strotzt vor Tatendrang

Ein wenig gehofft hatte Schultz auf eine schnelle Rückkehr von Etienne Amenyido (Achillessehne), doch der aus Osnabrück verpflichtete neue Offensivmann fehlte auch am Donnerstag noch auf dem Rasen. Damit dürfte sich seine Nominierung für den Test gegen die Dänen, die eine Woche später bereits in ihre Saison starten, erledigt haben.

Jackson Irvine trainierte noch nicht mit seinen St. Pauli-Kollegen

Und wer darauf gehofft hatte, Jackson Irvine gegen Odense bereits begutachten zu können: Daraus wird leider nichts. Der Australier, am Montag offiziell verpflichtet, war zwar am Donnerstag an der Kollaustraße, trainierte aber individuell im Kraftraum und kickte noch nicht mit seinen neuen Kollegen. Entsprechend ist ein Einsatz am Samstag auch quasi ausgeschlossen.